Арсен Аваков очолював МВС України з 2014 по 2021 рік

Інвестиційна компанія «Форсайт Інвест» колишнього міністра МВС України Арсена Авакова стала власником ТОВ «Карпатські лісові горішки», яке вирощує фундук на Закарпатті. Партнери Авакова – харківський бізнесмен та екс-нардеп Ігор Котвіцький і дружина народного депутата із Закарпаття Марина Лунченко.

За даними аналітичної системи Contr Agent, Арсен Аваков, його дружина Інна Авакова та Ігор Котвіцький офіційно стали власниками ТОВ «Карпатські золоті горішки» у 2023 році. Окрім них, акціями компанії володіють Мирослава Опшитош та Марина Лунченко – дружина закарпатського нардепа Валерія Лунченка.

ТОВ «Карпатські золоті горішки» вирощує фундук на території Хустського району. Ліщиновий сад займає близько 900 га і є одним з найбільших в Україні. Перші саджанці, завезені Італії, висадили у 2016 році. Директором компанії тривалий час був теперішній перший заступник голови Закарпатської ОДА, депутат облради від партії «Рідне Закарпаття» Мирослав Білецький.

Додамо, що фундук в регіоні вирощує також родина народного депутата Роберта Горвата, який разом з Валерієм Лунченком є засновниками партії «Рідне Закарпаття». У жовтні 2023 року Роберта Горвата запідозрили у привласненні сотень гектарів землі державного підприємства, які за даними ЗМІ хотіли відвести під вирощування лісових горіхів.