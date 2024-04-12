Олексій Резніков стане очільником програми, інформації про яку немає на сайті інституту

Колишній міністр оборони Олексій Резніков став директором «Безпекових і оборонних програм» в Українському інституті майбутнього. Про призначення Олексія Резнікова на нову посаду повідомив у п’ятницю, 12 квітня, співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі.

«Зустрічайте: новий директор “Безпекових і Оборонних Програм” Ukrainian Institute for the Future. Зараз це найактуальніший напрямок і ми дуже віримо, що саме Oleksii Reznikov зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю», – повідомив Ігор Ліскі.

Зазначимо, «Український інститут майбутнього» – це аналітичний центр, який розробляє рекомендації та надає оцінку та прогнози подіям в Україні. На момент публікації новини на сайті інституту немає інформації про безпекові та оборонні програми. Чим саме буде займатися Олексій Резніков на посаді, Ігор Ліскі не уточнив.

Додамо, попри те, що інститут заявляє про свою незалежність, до нього причетні українські політики – зокрема, одним із засновників центру є колишній заступник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Антон Геращенко, а одним з його експертів був екс-депутат «Слуги народу» та керівник МВС Денис Монастирський, який загинув у січні 2023 року в авіатрощі на Київщині.

У 2020 році громадська організація «Чесно» повідомила, що «Український інститут майбутнього» приховано агітував за кандидата в мери Львова Ігоря Васюника. Зокрема, рух заявив, що тодішній виконавчий директор та чоловік нардепки від «Слуги народу» Галини Янченко дали коментарі для агітаційної брошури Васюника.

Звільнення Олексія Резнікова з Міноборони – які були причини

Нагадаємо, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони України у вересні 2023 року. На його місце призначили Рустема Умєрова. Зазначимо, Резніков обіймав посаду голови Міноборони з 2021 року.

Заяву на звільнення Резніков написав 4 вересня – наступного дня після того, як про рішення замінити міністра оборони у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Відставці міністра передували декілька повʼязаних з Міноборони скандалів: перший – із закупівлею яєць по 17 гривень, а другий – із закупівлею літніх курток за ціною зимових. Сам Олексій Резніков назвав ці історії надуманими.