Втікач Олександр Онищенко вже має три громадянства – українське, російське й македонське

Колишній народний депутат України, утікач Олександр Онищенко в травні 2022 року таємно отримав громадянство Північної Македонії, пише в п’ятницю, 11 листопада, Balkan Insight p з посиланням на протокол засідання уряду від 31 травня, на якому було ухвалено таке рішення.

Журналісти з’ясували, що рішення уряду Північної Македонії надати Онищенку громадянство було прийнято без обговорень.

«Того вечора в повідомленні уряду йшлося, що Кабмін вирішив розширити коло отримувачів субсидій фермерів і ухвалив деякі інші заходи. Прізвище Онищенка в повідомленнях про засідання не було. Але він фігурував у протоколі засідання, який згодом був опублікований і зараз розміщений на сайті уряду», – пишуть журналісти.

Досьє на Онищенка для подання заявки на громадянство готували чотири інституції Північної Македонії: Федерація кінного спорту, Олімпійський комітет Північної Македонії, Агентство молоді та спорту та Агентство національної безпеки. Всі чотири інституції дали позитивні висновки щодо Онищенка. Він отримав громадянство як спортсмен, адже, як пояснили в Олімпійському комітеті, Північна Македонія створює збірну з кінного спорту.

Також у публікації йдеться, що для подання заявки Онищенко використовував російський, а не український паспорт. Перший позитивний висновок він отримав ще в лютому 2021 року – за місяць після того, як потрапив під американські санкції. Таким чином, нове громадянство український політик-утікач отримав через вісімнадцять місяців з моменту потрапляння під санкції США.

Через п’ять місяців після отримання громадянства він виступав під прапором Північної Македонії на змаганнях зі стрибків на конях у французькому Сен-Тропе. Відповідне фото Онищенко опублікував у своєму профілі в Instagram 15 жовтня. Але в місцевих спортивних ЗМІ така новина не з’явилася. Ім’я Олександра Онищенка також ніде не зустрічається в македонських ЗМІ.

Нагадаємо, українські правоохоронці розшукують Онищенка за підозрою в низці злочинів. За версією слідства, він створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016-го заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 млн грн збитків.

Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували 6 млн євро, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 млн грн. З 2016 року Олександр Онищенко переховується від правоохоронних органів України.

11 січня 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій за втручання в американські вибори. Крім нардепа Олександра Дубінського, у список потрапили екс-прокурор Офісу генпрокурора Костянтин Кулик, екс-нардеп Олександр Онищенко, політолог Андрій Теліженко, помічники нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук і Антон Симоненко, а також медіаменеджер Петро Журавель.

У жовтні 2021 року Онищенко отримав громадянство Росії.