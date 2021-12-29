Ігор Додон своєї вини не визнає

Генпрокуратура Молдови оголосила про підозру екс-президенту країни Ігорю Додону у справі про розкрадання грошей на імпорті електроенергії з України у 2008 році, коли він очолював міністерство економіки й торгівлі. Про це сам Додон розповів журналістам 29 грудня після допиту в генпрокуратурі, з посиланням на молдовське видання NewsMaker пише «Громадське».

За даними прокуратури, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, реалізувало злочинну схему, яка полягала в необґрунтованому збільшенні закупівельної ціни на електроенергію. Внаслідок схеми було привласнено близько 12 млн доларів.

Згідно з матеріалами слідства, з підприємством у змові були чиновники Національного агентства регулювання в енергетиці й міністерства економіки, яке тоді очолював Додон, та інші люди, зокрема, з-за кордону. Розслідування цієї справи відновили у вересні 2021 року.

Додон не визнає своєї вини. На його думку, ця справа – спроба відвернути увагу населення від невдоволення підвищенням цін та тарифів. Він додав, що не планує тікати, а готовий і надалі співпрацювати зі слідством, якщо це буде необхідно.

Додон очолював міністерство економіки Молдови у 2006-2009 роках в урядах Василя Тарлєва та Зінаїди Гречаної. У 2016-2020 роках він був президентом Молдови, але на президентських виборах у 2020-му очільницею країни перемогла Мая Санду.

До слова, раніше стало відомо, що Апеляційна палата Кишинева зобов’язала Генеральну прокуратуру Молдови порушити кримінальну справу про спробу узурпації влади.