Керівник Львівської філії «Газмережі» Роман Калагурський

Директором Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» призначили ексчиновника Львівської ОВА Романа Калагурського.

Як повідомили у понеділок, 21 квітня, у філії «Газмережі», 48-річний Роман Калагурський має понад десять років управлінського досвіду в енергетичній, комунальній та інфраструктурній сферах.

«Наша мета – прозорий розподіл газу, швидка процедура приєднання до газових мереж, відновлення газопостачання, облік газу й виконання інвестиційної програми», – зазначив Роман Калагурський.

Із серпня 2023 року Роман Калагурський очолював правління АТ «Львівгаз» та координував процес переходу компанії в управління групи НАК «Нафтогаз України».

У 2021-2023 роках працював начальником управління капітального будівництва Львівської ОВА.

Перед тим працював директором головного управління з обліку і розподілу природного газу ПАТ «Тернопільгаз», комерційним директором АТ «Львівгаз». Має також досвід роботи у ТОВ «Водоканал Зимна Вода», АТ «Укрзалізниця», ЛКП «Львівводоканал» та ПрАТ «Львівобленерго».