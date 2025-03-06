Із листопада 2023 року Віталій Пугач перебуває під вартою через звинувачення у хабарництві

Жовківський районний суд виніс вирок колишньому директору ЛКП «Збиранка» Віталію Пугачу, якого визнали винним у розтраті 740,7 тис. грн на реконструкції Грибовицького сміттєзвалища. Враховуючи вирок за хабар, за який його судили у 2022 році, суд призначив Віталію Пугачу сукупно 8 років і 6 місяців тюрми з конфіскацією всього майна. Крім цього, він має повернути в бюджет Львова 740,7 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, у 2018 році ЛКП «Збиранка», яке займалося експлуатацією і рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища, провело тендер на реконструкцію полігону загальною вартістю 26,2 млн грн. У межах цих робіт підрядник мав ліквідувати негативні наслідки, спричинені обвалом на полігоні в Грибовичах. Переможцем торгів обрали ТОВ «БК “Сучасні будівельні рішення”».

Слідство довело, що директор ЛКП «Збиранка» змовився зі спільниками, які діяли в інтересах ТОВ «БК “Сучасні будівельні рішення”», та безпідставно перерахував на рахунок компанії 740,7 тис. грн без актів виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних грошей.

У суді Віталій Пугач своєї провини не визнав. За його словами, перший акт виконаних робіт на суму 5 млн грн він підписав, бо ці роботи були реально виконані. Він стверджує, що акти зберігалися в трьох примірниках та були підписані всіма сторонами, однак ким саме – не пригадує. За його словами, виконання робіт були зафіксовані та проконтрольовані керівником департаменту.

Допитані в суді свідки підтвердили, що частину грошей сплатили підряднику без актів виконаних робіт, а всі документи остаточно підписував керівник ЛКП Віталій Пугач.

Додамо, що вироком від 15 липня 2022 року Віталія Пугача засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З листопада 2023 року він перебуває під вартою. Враховуючи обставини справи та попередній вирок, суддя Жовківського райсуду Руслан Зеліско визнав 63-річного Віталія Пугача винним за ч. 5 ст. 191 ККУ та призначив сукупно 8 років та 6 місяців тюрми з конфіскацією всього майна.

Крім цього, він має сплатити понад 100 тис. грн витрат на проведення експертиз і повернути в бюджет Львова 740,7 тис. грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, Віталій Пугач очолив ЛКП «Збиранка» у березні 2017 року, після того, як попереднє керівництво на чолі з Богданом Горбалем опинилось під слідством після Грибовицької трагедії.