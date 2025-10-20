Денис Олійник працевлаштувався у Фінляндії

Екснападник збірної України Денис Олійник розпочав тренерську кар’єру. 38-річний фахівець працевлаштувався у своєму колишньому клубі «Сейнайокі», повідомляє пресслужба фінів.

Олійник увійшов до тренерського штабу другої команди, що виступає у другому дивізіоні Фінляндії, ставши асистентом головного тренера. Угода буде чинною два роки. До слова, українець грав за «Сейнайокі» з 2018-го по 2022-й роки.

Нагадаємо, Денис – вихованець «Динамо», де й розпочав виступи у 2004 році. Також виступав за охтирський «Нафтовик», київський «Арсенал», харківський «Металіст», дніпровський «Дніпро», нідерландський «Вітесс», німецький «Дармштадт», чернігівську «Десну», харківський «Геліос», фінський «Сейнайокі», полтавську «Ворсклу», черкаський ЛНЗ та аматорський «Авангард» з Лозової.

У складі «Динамо» Олійник ставав чемпіоном України (2006/07), володарем Кубка (2006/07) та Суперкубка України (2007). Тричі був бронзовим призером чемпіонату України з «Металістом» (2008/09, 2009/10, 2010/11), срібним призером у складі «Дніпра» (2013/14). Володар бронзової медалі чемпіонату Фінляндії (2021). Загалом за свою кар'єру Олійник зіграв 418 матчів, в яких забив 90 голів і віддав 35 гольових передач. За збірну України провів 12 поєдинків (без голів).