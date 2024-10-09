Подія відбудеться у суботу, 12 жовтня

UA Marketing Club — ексклюзивна спільнота професіоналів, яка об'єднує найкращих маркетологів, піарників, медійників та власників бізнесу в Україні. Подія збере понад 130 спеціалістів з маркетингу в приміщенні бізнес школи. Паралелньо подія відбуватиметься онлайн, що дозволить долучитись усім бажаючим з інших міст.

Клуб, що відкривається на базі бізнес-школи УКУ, є місцем, де поєднуються академічні знання та практичний досвід найкращих експертів. Його засновники вірять у силу взаємодії, яка ґрунтується на довірі, свободі й чесності.

«Як викладач та лектор, багато років виступаю на різноманітних івентах. І там часто бачу велику кількість людей, спраглих до нових, актуальних знань, але які не знають, де їм ці знання отримати. Також я співпрацюю з багатьма професійними викладачами, що є, зокрема, лекторами бізнес-школи УКУ. І я розумію, що всіх їх можна об’єднати заради якісної, продуктивної взаємодії», – пояснив ідею створення UA Marketing Club його засновник, директор з маркетингу та інновацій компанії Kormotech, керівник магістерської програми з маркетингу УКУ Ігор Блистів.

«Окрім того, бізнес-школа УКУ має хороші зв'язки з іноземними викладачами. Як у США, так і в Європі. І, у майбутньому, я бачу цілком можливим, що викладачі з провідних ВУЗів Америки зможуть онлайн та офлайн ділитися світовим досвідом із представниками української маркетинго спільноти», – додав Ігор Блистів.

За словами Ігоря, доєднатися до професійного марктенг комюніті можуть не лише представники спільноти, а й СЕО та власники бізнесів, а також усі зацікавлені в маркетингово-медійній екосистемі. У планах клубу організація подій в інших містах, зокрема в Києві, Дніпрі, Вінниці, Франківську та інших містах України.



Щоб отримувати регулярну базу знань та систематичний нетворкінг у професійній спільноті, варто оформити Клубну підписку на місяць, три та на рік. Слідкувати за оновленнями інформації можна на Instagram-сторінці Клубу.

«Лекторами Клубу будуть, як представники академічної спільноти, так і маркетинг- та PR-директори комерційного, державного секторів, а також креативних агенцій. Тобто, це спікери, які мають прокачений практичний досвід, і готові доступно ділитися ним з авдиторією, що має різний рівень досвіду», – зазначив засновник UA Marketing Club.

Зокрема Валентин Панюта, Олег Косс, Анастасія Пустильник, Софія Опацька, Ярина Бойчук, Ігор Блистів – експерти, які 12 жовтня поділяться власним досвідом та розкриють корисні маркетинг-секрети. Ознайомитися з повною програмою події можна тут.

Партнери події

Ексклюзивний партнер події Enzym Group – експерт із ферментації, лідер на вітчизняному ринку дріжджових продуктів та надійний міжнародний партнер для компаній із більше ніж 20 країн світу.

Титульний партнер програма лояльності Fishka – це інструмент для бізнесу, який допомагає залучати та винагороджувати клієнтів за їхні щоденні покупки.

Головний партнер Kormotech – глобальна сімейна компанія, найбільший український виробник їжі для котів та собак під брендами Optimeal, Club 4 Paws, Гав!, Мяу!, My Love.

Партнер Kyivstar – найбільший український оператор електронних комунікацій Київстар. Разом з послугами мобільного зв’язку та інтернету компанія активно розвиває напрямок для бізнесу та держави. Зокрема надає такі цифрові рішення, як Big Data, хмарні сервіси, індустріальний IoT, технологія RTK тощо.

Інформаційні партнери – СУП, MMR, MC Today, Zaxid.net, Радіо Сковорода.