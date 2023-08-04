Міжнародне агентство ядерної енергії (МАГАТЕ) не виявило мін та вибухівки на дахах 3-го та 4-го енергоблоків Запорізької атомної електростанції. Раніше про вибухівку заявляв Генштаб Збройних сил України, а пізніше його інформацію підтверджували супутникові знімки.

«Після вчорашнього доступу експерти МАГАТЕ не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель блоків 3 і 4 і турбінних залах ЗАЕС», – зазначив у п’ятницю, 4 серпня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, команда МАГАТЕ продовжує звертатися з проханням відвідати дахи інших чотирьох блоків станції.

Додамо, що з моменту, коли стало відомо про вибухівку на дахах ЗАЕС і до моменту, коли експерти МАГАТЕ змогли перевірити цю інформацію, пройшов місяць, оскільки росіяни тривалий час відмовляли експертам у доступі до дахів.

4 липня Генштаб Збройних сил України повідомив, що на дахах 3 та 4 енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили вибухівку. Пізніше журналісти знайшли на супутникових знімках даху четвертого енергоблока ЗАЕС від 5 липня невідомі об’єкти, яких там ніколи раніше не було.

Запорізька атомна електростанція перебуває під російським контролем з 4 березня 2022 року. Вона розташована неподалік окупованого міста Енергодар у Запорізькій області.