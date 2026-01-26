Експорт яєць з України зріс майже втричі

Експорт українських яєць у 2025 році приніс країні 201,9 млн доларів, що майже в тричі перевищує показник 2024 року. Такі дані оприлюднив Союз птахівників України.

Зазначають, що минулого року Україна експортувала 2,05 млрд яєць, що на 65,6% більше, ніж у 2024 році. Найактивнішими покупцями українських яєць були країни Європи та Близького Сходу:

Іспанія (16,4%),

Великобританія (11,9%),

Чехія (10,3%),

Польща (10%),

Хорватія (8,7%),

Ізраїль (7,8%).

Що стосується яєчних продуктів, торік українські виробники експортували 8,2 тис. тонн на 47,8 млн доларів, що на 2,6% більше за обсягами та на 40,3% у грошовому еквіваленті порівняно з 2024 роком. Основними покупцями стали Латвія (24%), Італія (23,8%), Польща (17,2%) та Данія (12,6%).

Частка ЄС у структурі експорту українських яєць та яєчних продуктів сягнула 73,4% та 92,6% відповідно. В союзі птахівників пояснили, це стало можливим завдяки скороченню виробництва яєць у ЄС через епізоотичні проблеми, що підвищило ціни та попит на українську продукцію.

Як писав ZAXID.NET, українські компанії МХП («Наша ряба», «Бащинський», «Легко») та Avangardco очолили рейтинг найбільших виробників птиці та яєць на європейському ринку. Ще один український виробник яєць, Ovostar Union («Ясенсвіт»), посів сьоме місце у рейтингу.