Експорт український яєць за рік зріс на 25%

Українські виробники яєць у березні експортували 216,2 млн штук яєць, що на 25% більше, ніж у березні минулого року. Це рекордний обсяг за останні 5 років, повідомив Союз птахівників України посилаючись на дані Державної митної служби. У грошовому еквіваленті ідеться про зростання на 57%, виручка сягнула 24 млн доларів.

«Загалом за перший квартал 2026 року порівняно з 1 кварталом 2025 року експорт яєць збільшився на 17% до 579,5 млн штук, а в грошовому еквіваленті – на 74% до 66 млн доларів», – ідеться у повідомленні.

Головними покупцями українських яєць у січні – березні 2026 року були:

Іспанія – 26,1%;

Велика Британія – 13,1%;

Польща – 11,7%;

Ізраїль – 8, 3%.

При цьому частка країн ЄС в експорті складає 74%.

Що могло вплинути на зростання експорту?

До слова, в Іспанії значно зросли ціни на яйця, при цьому український імпорт стримує подорожчання цього продукту, пише La Informacion. Відтак, Іспанія залишається найбільшим покупцем українських яєць останні два місяці.

Щодо зростання постачань до Великої Британії, роль у цьому могла відіграти підписана у січні 2026 року угода про продовження торговельної лібералізації для аграрної продукції. В межах якої продовжується застосування сторонами нульових ставок ввізних мит на яйця та мʼясо птиці з 31 березня 2026 року до 31 березня 2028 року.

Як писав ZAXID.NET, українські компанії МХП («Наша ряба», «Бащинський», «Легко») та Avangardco очолили рейтинг найбільших виробників птиці та яєць на європейському ринку.