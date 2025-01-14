Франківський районний суд Львова визнав колишню присяжну Пустомитівського районного суду Лілю Дзик винною у порушенні корупційного законодавства та оштрафував на 850 грн. Посадовиця вчасно не подала декларацію про доходи після звільнення.

Як вказано в матеріалах справи, з листопада 2022 року Ліля Дзик за рішенням Пустомитівської районної ради була призначена присяжною райсуду. З відповідної посади її звільнили в грудні 2023 року. Після цього вона повинна була до 1 січня 2024 року подати декларацію про доходи. Однак вона задекларувала доходи лише 23 січня.

На неї склали протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. Під час судового засідання Ліля Дзик свою провину визнала.

Враховуючи обставини справи, суддя Дмитро Рудаков визнав колишню присяжну та призначив 850 грн штрафу. Крім цього, вона має сплатити 605 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що, судячи з поданих раніше декларацій, до 2020 року Ліля Дзик працювала в апараті Пустомитівської районної державної адміністрації.