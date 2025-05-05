Андрія Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн

У понеділок, 5 травня, суд відправив під варту колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова з можливістю внесення застави. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Вищій антикорупційний суд 5 травня обрав запобіжний захід для ексзаступника голови офісу президента України Андрія Смирнова у вигляді тримання під вартою. Він може вийти під заставу у розмірі 18 млн грн.

«Слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько частково задовольнив клопотання детектива про зміну запобіжного заходу Андрію Смирнову та змінив запобіжний захід з застави на тримання під вартою з альтернативою застави 18 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Смирнова взяли під варту в залі суду. Колишнього посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн та прийнятті пропозиції хабаря на 100 тис. доларів.

Смирнов вважає, що звинувачення проти нього безпідставні і обіцяє довести свою невинуватість.

«Я вважаю його (рішення суду – ред.) несправедливим. Я боротимуся і доведу свою невинуватість. У мене є свої переконання і здогадки, хто за цим стоїть, але я думаю, що це не варто обговорювати. Але ми доведемо, що ми маємо рацію», – сказав Смирнов у залі суду.

Слідчі з’ясували, що Смирнов набув об'єктів нерухомого та рухомого майна на суму понад 17 млн грн, що на 15,7 млн грн перевищує його законні доходи.

Йдеться про автомобілі Mercedes-Benz і Volkswagen, два мотоцикли Honda і BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Схема незаконного збагачення ексзаступника Офісу президента. Фото НАБУ

Слідство вважає, що Смирнов оформив більшість майна на рідного брата Ігоря, аби приховати його. Однак зберіг за собою право розпоряджатись цим майном. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе, зазначили в НАБУ.

У 2019–2021 роках Смирнов вирішив легалізувати незаконні доходи, будуючи приватні будинки площею понад 300 м2 на Одещині. Щоб приховати це він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об'єктів майже 6,5 млн грн. Будинок було зареєстровано на ТОВ «Авалон 2005», а після повідомлення Смирнову про підозру був перереєстрований на Андрія Мільмана, який є власником цієї компанії.

Також правоохоронці з’ясували, що на початку 2022 року до Смирнова звернувся власник будівельної фірми «Релікт Інвест», який будував його будинок.

«Він описав ситуацію – пояснив, чому розраховував на перемогу в тендері, хоча її не здобув, – і запропонував «відпрацювати» на 100 тисяч доларів в разі сприяння з боку Смирнова. За даними слідства, Смирнов прийняв пропозицію, попросив докладнішу інформацію й надав вказівки, як діяти», – додають у дописі.

Смирнов був призначений заступником очільника Офісу президента 10 вересня 2019 року, коли головою був Андрій Богдан. Він опікувався питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами. 29 березня 2024 року його звільнили з посади разом з іншим заступником Олексієм Дніпровим. До цього він працював в органах державної влади й місцевого самоврядування, а також у Службі безпеки України.

Нагадаємо, у середу, 16 квітня, НАБУ та САП повідомили Смирнову про підозру у легалізації коштів та хабарництві.

22 травня 2024 року йому уже оголошували про підозру у незаконному збагаченні на суму 15,7 млн грн.

28 травня Смирнову обрали запобіжний захід, призначивши заставу в 10 млн грн. Наступного дня, 29 травня, за нього внесли заставу.