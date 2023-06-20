Частину квартир у елітному ЖК «Авалон 37» продали за так званими «форвардними контрактами»

Львівська будівельна компанія «Авалон» продавала квартири в елітному житловому комплексі за ціною економ-класу. Як стверджують журналісти антикорупційного видання «Наші гроші. Львів», забудовник продавав частину житла офіційно за низькими цінами, а частину – за схемою «форвардних контрактів».

Йдеться про шестиповерховий житловий комплекс «Авалон 37» на вул. Личаківській, 37 у Львові, який збудували у 2019 році. Згідно з техніко-економічними показниками, які ТОВ «Авалон Дрім» подав у Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Львова, загальна площа об’єкта склала майже 6700 м2, а вартість – 44,3 млн грн. Тобто будівництво одного квадратного метра нібито коштувало компанії усього лише 6600 грн, що значно дешевше за середньоринкову ціну. Журналісти припускають, що компанія могла вдаватися до схем оптимізації податків – «Авалон» оплачував та оформлював офіційно лише частину послуг і будматеріалів, а за решту розраховувався готівкою.

Помешкання в цьому ЖК за низькими цінами придбали люди з оточення колишнього співвласника «Авалону», львівського бізнесмена Григорія Козловського. Серед власників квартир у комплексі «Авалон 37» – брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов, дружина депутата Львівської міськради Петра Адамика Яна, сестра та мати депутата Львівської облради Віталія Свіщова, секретар ЛМР Маркіян Лопачак, а також малолітні діти самого Григорія Козловського та його теща Оксана Кіт.

У відділі продажу будівельної компанії зазначили, що вартість квартир стартувала від 41 тис. грн за м2. До прикладу, Ігор Смирнов купив житло в «Авалоні» квартиру за 1,16 млн грн, хоча її ринкова вартість становила близько 6 млн грн, а Яна Адамик купила квартиру за трохи більше ніж у півмільйона гривень, однак реально квартира площею 53 м2 мала б коштувати вчетверо дорожче.

Журналісти отримали кілька договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири за різні роки. У документах, датованих 2019-м роком, коли будинок ще не ввели в експлуатацію, вказані так звані «форвардні контракти». Юрист Євгеній Полунов стверджує, що завдяки цим документам будівельні компанії ухиляються від сплати податків. За цією схемою, замість класичного договору купівлі-продажу із забудовником, покупець укладає форвардний контракт із іншою фірмою. Цей документ дає право пізніше придбати житло у забудовника за заниженою ціною, однак спершу покупець має сплатити решту ринкової вартості за деривативом.

«Чим цікава така схема для забудовника? По-перше, доходи від продажу деривативів не обкладаються 20% податку на додану вартість. Таким чином, ПДВ доведеться заплатити не від усієї ціни квартири, а лише від частинки, яку залишили на договір купівлі-продажу майнових прав. По-друге, форвардні контракти зазвичай укладаються з венчурними інвестиційними фондами – а вони не платять податок на прибуток до ліквідації. Компанія-забудовник своєю чергою отримує значно менше прибутку від реалізації нерухомості й платить менше податків», – ідеться в розслідуванні.

За підрахунками журналістів, на деривативи «Авалон» заклав 60% вартості житла, а на договори купівлі-продажу – 40%. До прикладу, у декларації Маркіяна Лопачака вказано, що квартира його дружини Ірини коштувала 1,65 млн грн, однак у договорі купівлі-продажу вказана сума 676 тис. грн. Він також підтвердив журналістам, що дружина укладала форвардний контракт.

Крім цього, після введення будинку в експлуатацію у 2019 році, у наступні три роки «Авалон» продовжував продавати квартири за договорами, в яких приміщення лише будувались. Євгеній Полунов зазначає, що це також може бути схемою задля ухилення від податків. Таким чином компанія продала щонайменше 12 квартир і 10 паркомісць. При цьому, для покупців існували певні ризики – нотаріус,побачивши, що договір купівлі-продажу майнових прав укладений уже після введення будинку в експлуатацію, мав право відмовити в оформленні права власності.

Однакбільшість первинних реєстрацій нерухомості у ЖК «Авалон 37» провела приватна нотаріуска Регіна Потапчук, яка разом із чоловіком, адвокатом Андрієм Потинським, також має помешкання в цьому ЖК. Андрій Потинський давно співпрацює з групою компаній «Авалон»: з 2016 року й до початку 2023 року він був серед засновників ЖБК «Авалон Люкс», який був замовником будівництва іншого ЖК на вулиці Бойківській, 30. Регіна Потапчук також реєструвала нерухомість у інших ЖК компанії «Авалон».

Унаслідок різних схем, за даними журналістів, держава недоотримала від «Авалону» щонайменше близько 9,8 млн грн податків. Сама будівельна компанія від коментарів щодо цього відмовилась.

Зазначимо, що будівельна компанія «Авалон» офіційно належить Аллі Шамовій, хоча неофіційно з 2017 по, принаймні, 2019 рік, її вона була під контролем Григорія Козловського. Зараз же на компанію мають вплив його бізнес-партнери, депутати Львівської міськради Олексій Різник і Юрій Ломага.