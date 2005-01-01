Електромобіль Tesla спромігся витягнути з снігового замету великогабаритну дизельну вантажівку

Електрокар відбуксував з замету 100-тонну вантажівку Volvo

Електромобілі Ілона Маска продовжують дивувати своїми здібностями, потужністю і ефективністю. У мережі нещодавно з'явилося відео електрокару Tesla Model X і фури, зняте минулої п'ятниці у місті Ралі, зо в Північній Кароліні (США). Його оприлюднив користувач Facebook Кайл Коннер.

На засніженій дорозі кросовер Tesla спромігся витягнути з замету і відбуксувати вантажівку. При цьому, за основними показниками електромобіль може тягнути вантаж масою трохи більше 2,2 тонн, а вага вантажівки Volvo серії VL сягає 40-ка тонн.

Як зазначається, дана модель Tesla оснащена системою, яка контролює розподіл тяги між осями для оптимального зчеплення з дорогою. В топі (версія P100D) Tesla Model X здатний прискорювати до 100 км за 3,1 с. Максимальна швидкість машини - 250 км/год.

Не зважаючи на популярність відео, розробники Tesla все таки рекомендували власникам електрокарів не зловживати потужностями своїх автівок.

Нагадаємо, у листопаді американська компанія Tesla Motors офіційно представила в Каліфорнії свою першу електровантажівку Tesla Semi Truck.