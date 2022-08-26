«Енергоатом» повідомив про відновлення роботи Запорізької АЕС
До теми
Запорізьку атомну електростанцію підключили до мережі після вчорашнього відключення, спричиненого російськими обстрілами. Вона вже виробляє електроенергію для потреб України, повідомила компанія «Енергоатом».
«Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає», – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в четвер, 25 серпня через російські обстріли сталося перше відключення ЗАЕС від мережі за час її існування. Таким чином, ЗАЕС було повністю відключено від енергосистеми України. Ввечері в четвер станцію приєднали до енергосистеми, але виробництво електроенергії не запустили.
Росіяни захопили ЗАЕС, яка розташованав окупованому Енергодарі Запорізької області, 4 березня. Наразі вони розмістили на її території, поруч із ядерними реакторами, військову техніку.