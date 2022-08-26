Запорізьку атомну електростанцію підключили до мережі після вчорашнього відключення, спричиненого російськими обстрілами. Вона вже виробляє електроенергію для потреб України, повідомила компанія «Енергоатом».

«Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в четвер, 25 серпня через російські обстріли сталося перше відключення ЗАЕС від мережі за час її існування. Таким чином, ЗАЕС було повністю відключено від енергосистеми України. Ввечері в четвер станцію приєднали до енергосистеми, але виробництво електроенергії не запустили.

Росіяни захопили ЗАЕС, яка розташованав окупованому Енергодарі Запорізької області, 4 березня. Наразі вони розмістили на її території, поруч із ядерними реакторами, військову техніку.