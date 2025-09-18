«Епіцентр» вийшов на ринок невеликих магазинів харчів та побутового приладдя

Найбільший непродуктовий ритейлер України, група компаній «Епіцентр» запустила дві нові мережі за межами своїх торгових центрів. Це крамниці харчових продуктів «Епіцентр Food» і товарів для дому «Епіцентр Home». Вони вже працюють у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.

Як повідомив «Forbes Україна», улітку 2025-го група компаній «Епіцентр» почала розвивати дві нові напрями – мережі продуктових супермаркетів і магазинів товарів для дому.

«Перший «Епіцентр Home» відкрили 28 червня у Горішніх Плавнях Полтавської області, плануємо розвиток по всій країні», – розповів генеральний директор «Епіцентр К» Петро Михайлишин. Опісля компанія відкрила у новому концепті щонайменше ще два магазини – у столичних торгових центрах SkyMall та Rive Gauche.

Головними товарами у «Епіцентр Home» є посуд, текстиль, предмети інтер’єру, побутова хімія і техніка. Також наявні зоотовари, дитячі товари, автотовари, просте приладдя для ремонту тощо. У кожному магазині працюватимуть Центри видачі замовлень з офіційного сайту «Епіцентру».

У мережі супермаркетів «Епіцентр Food» вже працюють щонайменше вісім точок – у Києві, Дніпрі, Львові, у Бурштині та інших містах. Частина крамниць розташована на міських магістралях, ще кілька – у житлових комплексах. У них продають овочі та фрукти, бакалію, власну кулінарію та готові страви.

Інвестиції в один магазин у групі не розкривають. Відкриття одного продуктового магазину коштує від 20 тис. доларів, розповідала директорка з маркетингу «Альянс Рітейл Груп» Наталія Варшавська на початку 2025-го.

«Епіцентр Food» та «Епіцентр Home» – це не єдині бренди, які розвиває компанія поза межами торгових центрів. В її портфелі, зокрема, спортивні магазини Intersport, магазини одягу TAF і 4F та «Галереї Деко». Торік компанія розпочала розвиток мережі побутового краму «Епіцентр Express».

«Епіцентр К» – група компаній в Україні та найбільший непродуктовий рітейлер, заснована 2003 року. Вона володіє найбільшою в Україні мережею торговельних центрів «Епіцентр» та онлайн-магазином Epicentrk.ua. Група є лідером у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту на ринку. З 2013 року група володіє мережею гіпермаркетів «Нова лінія».

Станом на початок 2024 року компанія мала 72 ТЦ «Епіцентр» та «Нова лінія» в Україні. 9 було зруйновано російськими військами, окуповано, або тимчасово зачинено.

Власники групи – політик і бізнесмен Олександр Герега (народний депутат VII, VIII і IX скликань) та його дружина Галина Герега (в.о. міського голови Києва у 2012-2014 рр. та депутатка Київради від фракції V та VI скликань).

У 2024-му «Епіцентр К» збільшив виторг до 79,7 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж роком раніше, за даними YouСontrol.