Естонія терміново закупить у вітчизняних оборонних підприємств військової техніки на суму 100 млн євро, яку передасть Україні. Про це в п’ятницю, 21 березня, повідомила пресслужба міністерства оборони Естонії.

«Ми домовилися минулого року, що і в цьому, і в наступному році ми будемо підтримувати Україну у військовому плані, виділяючи 0,25% нашого ВВП на рік на продукцію естонської оборонної промисловості. Приємно було бачити, що було багато естонських виробників, які пропонували свою продукцію. Сьогодні ми отримали зворотний зв’язок від України, що дозволить нам якнайшвидше доставити допомогу українцям», – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

До списку бажаної військової техніки Україна включила безпілотники та безпілотні наземні транспортні засоби, плавзасоби, медичне обладнання та витратні матеріали, що надаються естонськими оборонними компаніями. Деталі, кількість і терміни поставок не розголошуються з міркувань безпеки.

Зазначається, у лютому Національний центр оборонних інвестицій Естонії передав Україні каталог товарів і послуг, який включає майже 500 товарів і послуг від близько 100 естонських компаній. Центр оборонних інвестицій якнайшвидше укладе контракти на закупівлю відібраної Україною продукції.

У міноборони Естонії наголосили, що країна продовжить надавати пряму військову матеріальну допомогу Україні, сприятиме підготовці Сил оборони та разом з Люксембургом очолить ІТ-коаліцію з надання допомоги Україні. Країни Балтії та Північної Європи також взяли на себе зобов'язання до 2025 року оснастити та підготувати бригаду Сил оборони України.

Нагадаємо, 22 лютого Естонія оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні, до якого увійдуть тисячі боєприпасів та продуктові набори, а також оборонна продукція естонського виробництва.