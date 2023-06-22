Уряд Естонії на засіданні у четвер, 22 червня, ухвалив рішення про надання Україні чергового пакета військової допомоги, повідомило Міністерство оборони Естонії.

Зокрема, естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про передачу Збройним силам України ще одного польового шпиталю спільно з Ісландією. Крім того, пакет включатиме обладнання для парамедиків і саперів, а також засоби для боротьби з безпілотниками.

Польовий шпиталь буде переданий з резервів естонської армії, а його відновлення вартістю 7,8 млн євро профінансує Ісландія.

Загалом від початку повномасштабної війни Естонія надала Україні військову допомогу на суму понад 400 млн євро, або понад 1% ВВП. Раніше Естонія передавала, наприклад, ракети до протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання зв’язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо).

У квітні Естонія вирішила відправити в Україну артилерійські боєприпаси, що є частиною ініційованої Естонією угоди Європейського Союзу про відправку в Україну мільйона снарядів.

Нагадаємо, напередодні Латвія оголосила, що передасть Україні всі свої вертольоти.