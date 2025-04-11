Естонія передасть України боєприпаси 155 мм калібру

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про намір країни передати Україні 10 тис. артилерійських боєприпасів. Про це він повідомив у п’ятницю, 11 квітня, перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає «Суспільне».

За словами Ханно Певкура, боєприпаси 155 мм калібру доставлять до України не пізніше наступного тижня. Крім того, Естонія передасть українським військовим кілька сотень тисяч пакунків з їжею.

«Або цього тижня, або наступного, ми доставимо 10 тис. боєприпасів калібром 155-мм. Ми також доставимо 750 тис. пакунків з їжею для військових. І ми продовжимо закуповувати амуніцію для ЗСУ за допомогою наших друзів з різних європейських країн», – повідомив Ханно Певкур.

Також Ханно Певкур анонсував зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим. Міністр оборони Естонії наголосив на необхідності збільшити допомогу для України через складну ситуацію на фронті. Він зазначив, що на перемовинах щодо миру Україна повинна мати кращу позицію.

Боєприпаси калібру 155 мм – поширений калібр артилерії. Їх застосовують в польових гарматах, гаубицях й гарматах-гаубицях.