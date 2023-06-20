Естонія стала першою країною Балтії та другою у Східній Європі після Словенії, яка узаконила одностатеві шлюби. За таке рішення у вівторок, 20 червня, проголосували 55 депутатів естонського парламенту, ще 34 проголосували проти.

Як повідомляє ERR, закон про одностатеві шлюби почне діяти в Естонії з 1 січня 2024 року. Він передбачає право укладати шлюби двома повнолітніми людьми незалежно від їх статі.

Крім шлюбу, в естонців у майбутньому також збережеться можливість укласти договір про спільне проживання. Договір гарантує зареєстрованим співмешканцям право ухвалювати рішення щодо іншого партнера і за необхідності отримувати допомогу та компенсації. Парам, які уклали договір про спільне проживання, буде забезпечено можливість перейти до шлюбу в спрощеному порядку.

Коли закон почне діяти, одностатеві пари, які перебувають у шлюбі, також зможуть усиновлювати дітей. Так, один із партнерів в одностатевій парі зможе всиновити дитину свого партнера за згодою біологічного батька. Закон встановлює принцип, згідно з яким у дитини не може бути більше двох батьків. Зберігається принцип, згідно з яким права та обов'язки щодо дитини насамперед належать її біологічним батькам.

«Завдяки шлюбу та зареєстрованому спільному проживанню, у пар виникають права та обов'язки, які не поширюються на пари, що перебувають у вільних стосунках. Здебільшого вони пов'язані з отриманням допомоги, майном, житлом і спадкуванням. Наприклад, у разі смерті зареєстрованого партнера або члена подружжя це допоможе уникнути ситуації, коли за відсутності заповіту у партнера, який залишився, не буде права успадковувати, і все майно автоматично відійде родичам померлого», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, першою посткомуністичною країною, яка узаконила одностатеві шлюби, стала Словенія. Відповідний закон там ухвалили в жовтні 2022 року.