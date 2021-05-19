Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас відвідала Україну із офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підписали спільну заяву про підтримку вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомив Офіс президента в середу, 19 травня.

Каллас наразі перебуває в Україні із офіційним візитом. У вівторок вона відвідала Донбас, зокрема КПВВ «Станиця Луганська» та «Щастя».

«Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках – це Європейський Союз, НАТО, ООН», – розповіла вона.

Під час зустрічі Зеленський та Каллас підписали заяву про двосторонню співпрацю, яка, між іншим, передбачає готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та «налаштованість сприяти у досягненні критеріїв членства».

Крім того, вони також обговорили і готовність Естонії долучитися до співпраці в межах саміту Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що раніше аналогічний документ про підтримку членства України в ЄС підписав і президент Польщі Анджей Дуда.