Володимир Зеленський та Анджей Дуда підписали спільну декларацію

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну декларацію, якою Польща офіційно підтвердила підтримку майбутнього вступу України в Європейський Союз. Про це президенти розповіли під час спільного брифінгу після зустрічі, що відбулась 3 травня.

Дуда розповів, що під час зустрічі президенти говорили про майбутній вступ України в НАТО та ЄС. Польський президент зокрема зазначив, що питання безпеки України будуть порушувати на саміті НАТО у Брюсселі, який відбудеться в червні.

«Наша двостороння зустріч з президентом Зеленським завершилася підписанням спільної декларації щодо європейської перспективи для України – належності до ЄС. Польща продовжує підтримувати Україну в цьому питанні», – сказав Дуда.

Також Зеленський розповів, що Дуда підтвердив, що планує приїхати на саміт Кримської платформи. Польський президент своєю чергою нагадав, що Польща не збирається визнавати анексію Криму.

Крім того, Зеленський сказав, що хоч між нашими країнами є «деякі історичні питання», але у найближчому майбутньому Україна та Польща ці проблеми вирішать. Дуда теж запевнив, що сподівається, що між нашими країнами не буде непорозумінь через історію.

Попри те, що декларація не є документом, який зобов'язує до тих чи інших дій, її підписання є важливим політичнии і дипломатичним жестом з боку Варшави. До слова, у березні 2021 року Зеленський підписав таку ж декларацію разом із президентом Литви – Гітанасом Науседою.