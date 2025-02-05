Максим Степанов очолював Міністерство охорони здоров'я у 2020 та 2021 році

Трьох естонських підприємців, Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, підозрюють у відмиванні грошей для колишнього міністра охорони здоров’я України Максима Степанова. Правоохоронці встановили, що підприємці допомогли відмити ексміністру понад 35 млн євро. Естонська прокуратура вже відправила справу до суду, повідомив сайт ERR.

У матеріалах справи йдеться про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Це стосується того періоду, коли Максим Степанов керував українською державною компанією «Поліграфічний комбінат "Україна"». За версією НАБУ і САП, у 2013 році Степанов придбав в Естонії на ім’я підставних людей компанію Feature OÜ через яку купував матеріали для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, водійських посвідчень тощо.

Компанія-прокладка купувала матеріали у виробників напряму і продавала їх «Поліграфічному комбінату "Україна"» за ціною, завищеною у 4-6 разів. Така схема дозволила Степанову незаконно вивезти з українського підприємства з вересня 2013 по квітень 2021 року понад 450 млн грн. За даними, зібраними під час досудового провадження, ця сума опинилася у компанії Feature OÜ, яку очолює обвинувачений Дмитро Фокін.

Додамо, що 49-річний Максим Степанов обіймав посаду Міністра охорони здоров’я України з березня 2020 до травня 2021 року. Верховна рада України звільнила його з посади міністра через повільні темпи вакцинації проти COVID і постійні перенесення поставок вакцин. На початку 2023 року Степанов виїхав за кордон. Лише у липні 2023 року він отримав підозру у розтраті 450 млн грн. У вересні 2023 року ВАКС заочно заарештував ексміністра.