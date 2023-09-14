Екс-міністра охорони здоров'я Максима Степанова підозрюють у розтраті 450 млн грн

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство «Поліграфкомбінат «Україна». Про це повідомили прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро у четвер, 14 вересня.

«13 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід екс-директору ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваному у привласненні та легалізації пів мільярда гривень. Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – інформує САП.

У повідомленні не вказується прізвище підозрюваного, проте, вочевидь правоохоронці мають на увазі Максима Степанова. Саме він очолював ДП «Поліграфкомбінат» у період заволодіння вказаними коштами.

За даними слідства, 2013 року тодішній очільник поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, водійських посвідчень тощо. Ця компанія закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, завищеними в чотири-шість разів.

відео НАБУ

«Протягом 2013−2016 років за цією схемою група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень», – стверджує слідство. Також підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. Така схема дозволила отримувати додаткову винагороду у формі роялті. Кабінет міністрів з ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

Зауважимо, що сам Степанов на початку 2023 року виїхав за кордон. Лише у липні 2023 року НАБУ і САП вручили колишньому міністру охорони здоров'я підозру.