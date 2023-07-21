НАБУ і САП вручили підозру колишньому міністру охорони здоров'я Максиму Степанову

НАБУ і САП вручили підозру колишньому міністру охорони здоров'я Максиму Степанову. Його підозрюють у розкраданні коштів на суму 450 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Йдеться про період, коли Максим Степанов очолював держпідприємство «Поліграфкомбінат Україна». За даними слідства, 2013 року тодішній очільник поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, водійських посвідчень тощо. Ця компанія закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, завищеними в чотири-шість разів.

«Протягом 2013−2016 років за цією схемою група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень», – стверджує слідство. Також підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. Така схема дозволила отримувати додаткову винагороду у формі роялті. Кабінет міністрів з ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

НАБУ уточнює, що 21 липня про підозру повідомлено п’ятьом особам: колишньому директору, ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину та двом громадянам Естонії (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Їх підозрюють за статтею ч. 5 ст. 191 КК про привласнення або розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Екс-директору додатково інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом ч. 3 ст. 209 КК, яка також передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Правоохоронці не називають імен фігурантів. Однак із відкритих даних відомо, що у 2011-2016 роках поліграфкомбінат очолював Максим Степанов. МОЗ Степанов очолював у 2019-2021 роках. 18 травня 2021 року Верховна Рада 292 голосами звільнила Степанова з посади міністра охорони здоров’я. За той період, коли Степанов був головою МОЗ, у парламенті не раз ініціювали його відставку.