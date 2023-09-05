Фабрика DUNA показала модернізоване виробництво
Завершено лише перший етап робіт
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Такі добре знайомі нам шкарпетки та колготки DUNA виготовляються на Львівщині, у Червонограді. Саме тут з 1965 року працює панчішно-шкарпеткова фабрика, єдина в Україні, котра не змінила локації з дня відкриття. Проте змін на фабриці відбулося безліч.
Цьогоріч на фабриці провели реорганізацію та модернізацію виробництва, окрім того оптимізували процеси логістики. Детальніше про покращення та плани на майбутнє журналісти ZAXID.NET розпитали у директорки з виробництва Тетяни Мигаль, заступника технічного директора Андрія Ревуцького, керівника транспортної логістики Володимира Генсьорського та керівниці відділу маркетингу Ірини Бжезінської.
Розкажіть про реорганізацію та модернізацію виробництва. Що вдалося оновити?
Тетяна Мигаль: Ми маємо стратегію розвитку компанії, одним з напрямків котрої є впровадження інновацій та оновлення виробництва. Цьогоріч із запланованого нам вдалося втілити майже усе. Зокрема, ми переїхали у новий потужніший в’язальний цех. І звісно ж, здійснили ротацію обладнання: зі старого на нове. Рухаємося в ногу з часом.
Завдяки оновленням потужність виробництва зросла на 10-15 %
Андрій Ревуцький: Ми збудували новий в'язальний цех, щоб покращити умови праці для людей та підвищити ефективність виробництва. Зараз тут працює 263 сучасні машини. За рік часу ми придбали 54 нових в'язальних автоматів.
Як вдалося покращити роботу завдяки переїзду в нових цех та заміні обладнання?
Андрій Ревуцький: Ці машини працюють стабільніше і потребують менше часу на обслуговування. Вони можуть в'язати більш складніші візерунки. Завдяки оновленням потужність виробництва зросла на 10-15 %. Працівники також задоволені. Кожної доби цех відв’язує близько 30 тисяч пар шкарпеток.
Завдяки новому обладнанню скоротилися витрати на електроенергію й інші ресурси
Тетяна Мигаль: Збільшення ефективності виробництва насамперед сприяло зменшенню часу на виготовлення продукції. Також завдяки новому обладнанню скоротилися витрати на електроенергію й інші ресурси. Покращилась і якість самих виробів. На сьогодні ми є одним з найпотужніших виробників панчішно-шкарпеткових виробів. За місяць ми випускаємо до 1 млн 200 тис. продукції. Після реновацій у планах збільшити обсяги до 2 млн в місяць.
Які плани на наступний рік щодо реорганізації виробництва?
Тетяна Мигаль: На наступний рік плани не менш грандіозні, ніж були цього року. Ми хочемо перемістити ще два не менш важливі цехи для скорочення логістики. Йдеться про перевезення формувального і випускного цехів.
Оптимізували роботу складів
Володимир Генсьорський: Найперше ми встановили, консолідували під свої процеси на складі нову систему WMS. Warehouse management system – це система складської логістики і складу загалом. Це нам дозволило оптимізувати та автоматизувати всі процеси на підприємстві, робити вчасну і кількісну комплектацію продукції до 98%. Ми встановили певні правила комплектації, розміщення та прийому товару, що насамперед економить витрати та зусилля працівників. Крім того, ми можемо онлайн відстежувати всі процеси. У нас є табло, де кожен працівник може побачити результати своєї праці. Також нам вдалося підвищили фінансову мотивацію працівників, вони отримують доплати від 25 до 90%, це залежить від результатів роботи протягом місяця.
Розкажіть, що поетапно із товаром відбувається на складі?
Володимир Генсьорський: Працівник, який приймає товар після виробництва, сканує його в систему та розміщує товар в комірках. Після цього, коли надходить замовлення, воно також потрапляє в сканер і працівники здійснюють комплектацію, скануючи кожну коробку. Після комплектування відбувається додатковий контроль, це підвищує швидкість і точність. А вже після додаткової перевірки замовлення відвантажують на відправку.
На складі DUNA всі процеси автоматизовано
Яка площа складів та скільки працівників?
Володимир Генсьорський: Загалом площа наших складів близько 11 тис. метрів квадратних. Цікаво, що 11 процесних працівників можуть комплектувати 1 млн 300 тис. одиниць продукції за 23 робочі дні. Тобто 118 тис. одиниць продукції в нас випадає на одного працівника. Так оптимально працювати нам дозволила саме система WMS. Ми змогли оптимізувати наш склад на 22%, окрім того, кожен наш працівник є універсальним і може виконувати ті чи інші обов'язки.
Розкажіть як відбувається доставка товару?
Володимир Генсьорський: Вся доставка для сегменту Business-to-business – безкоштовна. Зараз наш автопарк складається з 10 автівок. Свою продукцію ми доставляємо по всій Україні. Наші автомобілі забрендовані у фірмовій колористиці.
DUNA – це якісно, актуально, модно, яскраво і сучасно
Розкажіть про асортимент продукції.
Ірина Бжезінська: Двічі на рік ми випускаємо сезонні колекції шкарпеток та колготок поновлюючи асортимент для кожного сегменту та віку. Започаткували та розвиваємо колекцію принтованих шкарпеток, котрі відв’язуємо у двох висотах: з високим пагомілком та укорочену в розмірній сітці від 35 до 45.
Маємо патріотичну колекцію шкарпеток. Наприкінці минулого року ми провели конкурс дитячого малюнку «Малюємо перемогу». Діти надcилали нам малюнки з усієї України, навіть з територій, де проходять бойові дії і це дуже зворушливо. З отриманих від дітей малюнків ми зробили виставку у ТРЦ Victoria Gardens та обрали двох переможців, голосуванням у соцмережах. Саме ці малюнки зобразили на наших шкарпетках «Малюємо перемогу». Це бойовий гусак та літак мрія. Цьогоріч у вересні ми оголошуємо новий конкурс «Малюємо Україну».
Ліцензовані шкарпетки «Мавка. Лісова пісня»
Які шкарпетки є найпопулярнішими?
Ірина Бжезінська: Найпопулярніші – класичні: чорні і білі. Вони становлять левову частку продажів. Хочу зазначити, що DUNA – перша фабрика, яка почала в'язати кольорові шкарпетки, і ми продовжуємо цю традицію. Кожного року DUNA обирає трендові кольори. Цьогоріч це зелений, фіолетовий, ну і звичайно жовтий та блакитний кольори.
Над чим працюєте зараз?
Ірина Бжезінська: У 2016 році наша компанія розробила трекінгові зимові і літні шкарпетки для Збройних Сил України. Безумовно, це наша гордість. Ми постійно на зв'язку з нашими військовими і, враховуючи їхні побажання і потреби, виступили ініціатором розробки нових шкарпеток. В серпні відбулася робоча зустріч з представниками Міністерства оборони України, де ми презентували дві нові моделі літніх шкарпеток для військових.
Розкажіть як часто змінюється асортимент DUNA?
Ірина Бжезінська: Повноцінні колекції зі шкарпетками та колекціями ми випускаємо двічі на рік, йдеться про два сезони: весна-літо і осінь-зима. Колекції готуються наперед, зараз, наприклад, ми фіналізуємо колекцію на сезон весна-літо 2024 року. Цьогоріч ми виходимо з повноцінною колекцією одягу для сну та дому. Це вперше ми випускаємо під власним брендом повноцінну колекцію, де будуть жіночі, чоловічі та дитячі моделі. Перша наша модель вже продається в магазинах, але повноцінна колекція з'явиться за кілька місяців. Вже з наступного року ми аналогічно до асортименту колготок і шкарпеток будемо випускати одяг для дому, білизну, футболки, майки.
Перший комплект DUNA з символічним написом Make your dreams come true
Розкажіть про ліцензовані колекції.
Ірина Бжезінська: Минулого року в нас вийшла колекція з Warner Bros, на початку цього року – з мультиплікаційним фільмом «Мавка. Лісова пісня». За кілька місяців ми вийдемо з новою ліцензованою колекцією, але не буду поки що розголошувати деталі, можу сказати, що це буде подарунковий формат.
Ірина Бжезінська підсумувала: DUNA – це бренд з історією. Це напевно єдина фабрика, яка розташовується в тих самих приміщеннях, в яких вона була започаткована. Ми дуже цінуємо, що зберегли ці приміщення і тут в Червонограді розвиваємо виробництво. Відгуки наших клієнтів дають нам впевненість і підтверджують те, що ми все робимо правильно, ми бачимо, що люди нам довіряють.
До слова, минулого року бренд відзначав своє 20-ти річчя.