Такі добре знайомі нам шкарпетки та колготки DUNA виготовляються на Львівщині, у Червонограді. Саме тут з 1965 року працює панчішно-шкарпеткова фабрика, єдина в Україні, котра не змінила локації з дня відкриття. Проте змін на фабриці відбулося безліч.

Цьогоріч на фабриці провели реорганізацію та модернізацію виробництва, окрім того оптимізували процеси логістики. Детальніше про покращення та плани на майбутнє журналісти ZAXID.NET розпитали у директорки з виробництва Тетяни Мигаль, заступника технічного директора Андрія Ревуцького, керівника транспортної логістики Володимира Генсьорського та керівниці відділу маркетингу Ірини Бжезінської.

Розкажіть про реорганізацію та модернізацію виробництва. Що вдалося оновити?

Тетяна Мигаль: Ми маємо стратегію розвитку компанії, одним з напрямків котрої є впровадження інновацій та оновлення виробництва. Цьогоріч із запланованого нам вдалося втілити майже усе. Зокрема, ми переїхали у новий потужніший в’язальний цех. І звісно ж, здійснили ротацію обладнання: зі старого на нове. Рухаємося в ногу з часом.

Завдяки оновленням потужність виробництва зросла на 10-15 %

Андрій Ревуцький: Ми збудували новий в'язальний цех, щоб покращити умови праці для людей та підвищити ефективність виробництва. Зараз тут працює 263 сучасні машини. За рік часу ми придбали 54 нових в'язальних автоматів.

Як вдалося покращити роботу завдяки переїзду в нових цех та заміні обладнання?

Андрій Ревуцький: Ці машини працюють стабільніше і потребують менше часу на обслуговування. Вони можуть в'язати більш складніші візерунки. Завдяки оновленням потужність виробництва зросла на 10-15 %. Працівники також задоволені. Кожної доби цех відв’язує близько 30 тисяч пар шкарпеток.

Завдяки новому обладнанню скоротилися витрати на електроенергію й інші ресурси

Тетяна Мигаль: Збільшення ефективності виробництва насамперед сприяло зменшенню часу на виготовлення продукції. Також завдяки новому обладнанню скоротилися витрати на електроенергію й інші ресурси. Покращилась і якість самих виробів. На сьогодні ми є одним з найпотужніших виробників панчішно-шкарпеткових виробів. За місяць ми випускаємо до 1 млн 200 тис. продукції. Після реновацій у планах збільшити обсяги до 2 млн в місяць.

Які плани на наступний рік щодо реорганізації виробництва?

Тетяна Мигаль: На наступний рік плани не менш грандіозні, ніж були цього року. Ми хочемо перемістити ще два не менш важливі цехи для скорочення логістики. Йдеться про перевезення формувального і випускного цехів.

Оптимізували роботу складів

Володимир Генсьорський: Найперше ми встановили, консолідували під свої процеси на складі нову систему WMS. Warehouse management system – це система складської логістики і складу загалом. Це нам дозволило оптимізувати та автоматизувати всі процеси на підприємстві, робити вчасну і кількісну комплектацію продукції до 98%. Ми встановили певні правила комплектації, розміщення та прийому товару, що насамперед економить витрати та зусилля працівників. Крім того, ми можемо онлайн відстежувати всі процеси. У нас є табло, де кожен працівник може побачити результати своєї праці. Також нам вдалося підвищили фінансову мотивацію працівників, вони отримують доплати від 25 до 90%, це залежить від результатів роботи протягом місяця.

Розкажіть, що поетапно із товаром відбувається на складі?

Володимир Генсьорський: Працівник, який приймає товар після виробництва, сканує його в систему та розміщує товар в комірках. Після цього, коли надходить замовлення, воно також потрапляє в сканер і працівники здійснюють комплектацію, скануючи кожну коробку. Після комплектування відбувається додатковий контроль, це підвищує швидкість і точність. А вже після додаткової перевірки замовлення відвантажують на відправку.

На складі DUNA всі процеси автоматизовано