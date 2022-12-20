Та насправді історія підприємства, на якому виготовляють такі популярні панчішно-шкарпеткові вироби, набагато довша. «Дюна-Веста» – єдина українська фабрика, яка продовжує працювати в тому самому приміщенні, де й була заснована у 1965 році.

За цей час відбулися колосальні зміни. Про них журналісти ZAXID.NET поговорили із тими, хто творить сучасну історію легкої промисловості України – генеральним директором компанії «Дюна-Веста» Сергієм Вишневським, директоркою з виробництва Тетяною Мигаль та бренд-менеджеркою компанії Юлією Романовською.

Фабрика європейського рівня

Розкажіть, будь ласка, про історію фабрики. Як вдалось не лише зберегти понад півстолітнє підприємство, але й увійти до переліку лідерів з виробництва шкарпеток?

Сергій Вишневський:Червоноградська панчішно-шкарпеткова фабрика була заснована у 1965 році. 20 років тому ми об’єднали підприємство з ТОВ «Дюна-Веста» і за цей час повністю його модернізували. Це і технічне переоснащення, й оптимізація всіх технологічних процесів.

Попереду ще багато реформ, адже наші цілі – бути лідерами не лише в Україні, а й у Європі.

Тетяна Мигаль: Я прийшла на підприємство 12 років тому. За цей час компанія кардинально змінилась. Що залишається незмінним – бажання розвиватися, вивчати й застосовувати нові знання, підходи та технології.

«Дюна-Веста» – лідер не лише в технологічному плані. Ми відстежуємо світові тренди в дизайні й приносимо їх в Україну. Зокрема, ми одні з перших в Україні почали виготовляти кольорові шкарпетки.

«Дюна-Веста» одними з перших почали виготовляти кольорові шкарпетки в Україні

Шкарпетки, що йдуть у ногу з часом

Юлія Романовська: Ми постійно вдосконалюємо власні підходи до розробки та виготовлення наших виробів. За останні роки ми змінилися візуально, зробили ребрендинг, значно розширили лінійку виробів яскравими барвами й принтами, family-луками, тематичними колекціями. Завдяки оновленому парку обладнання «Дюна» виготовляє сучасні, стильні та якісні панчішно-шкарпеткові вироби, реагує на ринкові тенденції й модні тренди, а також — на потреби споживачів, від яких ми постійно отримуємо зворотний зв'язок.

100% бавовни та емоції у складі якісних шкарпеток «Дюна»

А як щодо якості? Не є таємницею, що клієнти сьогодні вимогливі і передусім уважно читають етикетку, склад виробу, очікуючи побачити там 100% натуральних матеріалів.

Тетяна Мигаль: Так, бо якісна шкарпетка – це шкарпетка зі стовідсоткової бавовни. Зараз існує дуже багато сумішей, які важко, на перший погляд, відрізнити від бавовни, але аналіз хімічного складу виявить і поліестерну, і поліамідну нитки.

У нас є власна акредитована лабораторія, яка контролює всю вхідну сировину. Ми відповідаємо за кожну бобіну, за кожну ниточку і наша сировина – це завжди бавовна на 100 відсотків. Контроль сировини на вході – контроль виробу на виході.

Юлія Романовська: І шкарпетки справді дарують емоції. Ми дуже ніжно і трепетно працювали над патріотичною колекцією. Мій чоловік, військовий, коли повернувся після поранення, я йому подарувала шкарпетки з написом «Моє серце б’ється в ритмі ЗСУ», він був дуже зворушений, розчулений.

Патріотична колекція «Дюна»

Сергій Вишневський: Якісна шкарпетка – це аксесуар, про який нам не соромно сказати, що ці вироби наші, це – «Дюна». Найсучасніші, найкрасивіші, найекологічніші! І так не лише ми думаємо, а й наші клієнти та партнери, котрі стверджують: вироби «Дюна» – найкращі! І це для нас найбільша подяка.

Від нитки до шкарпетки – 3 – 4 дні

Тетяна Мигаль: Наше підприємство складається з в’язальної дільниці, де відв’язуються вироби, швейної дільниці, на якій відбувається зашив шкарпетки або пошив колготки, формувально-випускної дільниці, – тут вироби проходять парову обробку на формувальних машинах під високим тиском і при високих температурах від 130 до 160 градусів. І наостанок потрапляють на пакувально-випускну дільницю, де пришивається етикетка, вироби пакуються і вирушають на склад готової продукції.

Повний цикл виготовлення однієї пари шкарпеток – це приблизно 3 – 4 дні.

Герої мультфільму «Мавка. Лісова пісня» вже скоро не лише на екранах, а й на ліцензійних шкарпетках від «Дюна»

Останнім часом дуже популярними стали тематичні шкарпетки, коли підприємства реагують на інформаційні тренди і випускають продукцію з відповідними принтами із написами. Розкажіть детальніше, як «Дюна-Веста» реагує на ці тренди.

Юлія Романовська: Що стосується асортименту, то ми йдемо шляхом розширення лінійки принтованих товарів. Плануємо створювати нові цікаві дизайни на кожен сезон, відв'язувати у такому стилі шкарпетки.

Ми працюємо не лише із власними розробками, а й випускаємо ліцензійні колекції, однією з таких стане оригінальна колекція шкарпеток, натхненна мотивами анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» виробництва студії Animagrad (FILM.UA Group).

«Мавка» — це найочікуваніший український мультфільм останніх років, який створюється за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки та на образах зі слов’янських міфів і легенд. Головна героїня стрічки – Душа і Берегиня Лісу, сильний жіночий персонаж з українського фольклору. Вона захищає свій дім, прагне миру й гармонії, як і усі українці зараз.

До ліцензійної колекції увійдуть шкарпетки із зображеннями різних героїв фільму: Мавки, Шумника Гука, Жабокиця Квуся, а також шкарпетки, прикрашені старослов’янськими рунами та лого проєкту. Лінійка з‘явиться на полицях магазинів навесні 2023 року. А також маємо вироби з Warner Bros.

350 – 400 моделей на рік та до мільйона виготовлених пар на місяць

Юлія Романовська: Найбільш успішні наші дизайни зазвичай ті, що створені до свят. Буває, що у дитячих колекціях є малюнки, що можуть бути навіть 7 років на поличках і клієнти все ще шукають їх, купують, асоціюють з нашою торговою маркою.

Тетяна Мигаль: Загалом у нас є свій відділ розробок, свої художники, дизайнери, майстри відповідного рівня, які розробляють всі моделі самостійно. А також працює Асортиментний комітет, участь у затвердженні всіх моделей беремо разом і погоджуємо спільним рішенням. За рік на нашій експериментальній дільниці створюється приблизно до 1000 моделей, затверджується з них десь 350 – 400.

«Дюна» завжди поруч

Сергій Вишневський: Наші власні магазини – це, свого роду, синергія з підприємством, яка дає можливість оперативно вивчати ринок, повертати інвестиції та ефективно управляти залишками продукції. DUNA присутня у 16 областях, мережа нараховує 62 магазини, всі активно працюють.

Ми практикуємо розширення мережі у торгових центрах, за останній рік відкрили понад 25 торгових точок. Команда працює ефективно в режимі створення нових моделей, нових видів шкарпетки по якісних показниках, по ефективності.

Тож «Дюна» – це крутий бренд, який буде представлений по всій Україні, а скоро і в Європі. До війни в нас була ціль відкрити перші магазини в Польщі й ми не відмовляємося від неї – впевнений, реалізуємо це після перемоги.

У планах «Дюна» – відкриття магазинів у Польщі

Люди – найбільший скарб

Сергій Вишневський: Я пишаюся людьми – найбільшим скарбом нашого підприємства. Люди, які мріють про те, щоб наш бренд не просто існував, а ставав найкращим. І всі виклики ми долаємо завдяки людям, адже сьогодні – найефективніша команда від початку існування фабрики.

Тетяна Мигаль: Саме «Дюна» мотивувала мене на здобуття другої вищої освіти, оскільки я, як хімік-технолог, зрозуміла, що мені це цікаво, що хочу навчатися далі. Можливо, це прозвучить пафосно, але я справді живу шкарпетками. Прислухатися до думки кожного, спільно з колективом приймати рішення, розробляти щось нове та бачити результат – це мій принцип, те що надихає.

Велике підприємтво – у кожне маленьке місто

Сергій Вишневський: Для економіки України, для того, щоб наші люди не виїжджали за кордон, важлива присутність у будь-якому містечку великого підприємства. Тому фабрика «Дюна-Веста» така важлива для нашого міста. Це і 560 робочих місць, і зарплати, і податки. Тільки за 9 місяців цього року наше підприємство сплатило понад 30 мільйонів гривень у державний бюджет. Я вважаю, що це дуже немалий внесок у розвиток економіки.

На сьогодні ми не маємо заборгованості заробітної плати й навіть при проблематиці, яка існує з поверненням коштів від партнерів, ми все одно «витягуємо» ситуацію, виконуємо всі замовлення і з гордістю дивимося людям в очі.

Обладнання, що розширює можливості

У теперішні часи важко говорити про розвиток, але тим не менше, розкажіть про те, що було зроблено упродовж цього року і про плани на наступний.

Тетяна Мигаль: Ми досить гнучкі й намагаємося постійно крокувати в ногу з модою, із запитами наших споживачів. Фабрика має найсучасніший парк обладнання в Україні, а тому ми можемо працювати з різноманітними кольорами та малюнками, вносити зміни в асортимент та моделі.

Фабрика ТМ «Дюна» виготовляє до 1 мільйона пар шкарпеток на місяць

У планах – перемога та розвиток

Юлія Романовська: Окрім панчішно-шкарпеткових виробів, плануємо також розширювати лінійку трикотажних виробів, зокрема білизну, одяг для сну та відпочинку під ТМ «Дюна».

Тетяна Мигаль: Також цього року року ми інвестували в технічний парк та провели реорганізацію котелень, що дасть нам можливість у майбутньому бути ще більш ефективними, зокрема, в питаннях енергозаощадження. Також протягом року плануємо повністю модернізувати всі цехи, локалізувати їх, щоб оптимізувати логістику, знизити витрати енергії та газу.

Сергій Вишневський: Зараз передусім потрібно говорити про перемогу України, це наш основний план. В час, коли пів країни не працює, коли половина підприємств на Сході зруйнована і ми теж маємо певні втрати, це все одна історія, це те, що можна відкласти на «після перемоги».

А зараз насправді всім потрібно говорити про перемогу, вірити у неї. І вона буде, буде і все інше: розвиток компанії, бренду, вдосконалення якості. Знаю, що команда «Дюна» впорається з усіма викликами та витримає, адже нашої мотивації дочекатися перемоги України вистачить, щоб працювати й розвиватися далі.

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