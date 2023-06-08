У приміщенні на площі Ринок, 11 працює кафе-бар «П’яна вишня»

Львівська фірма «Бізнес-центр Лемки» зі структури холдингу «!Фест» виграла аукціон з продовження оренди приміщення під кафе-бар «П’яна вишня» на площі Ринок, 11 з ціною понад 375 тис. грн у місяць. В управлінні комунальної власності Львівської міськради назвали таку ціну оренди рекордною за останні п’ять років (від початку проведення аукціонів оренди).

«Це рекордна ставка з 2018-го, відколи Львів запустив аукціони оренди на платформі Prozorro.Продажі. Такої орендної плати у ході торгів ще не було. Приміщення на площі Ринок, 11 орендували за безпрецедентну суму – 375 555 гривень», – йдеться в повідомленні управління.

Аукціон з умовами щодо продовження договору оренди нежитлових приміщень на площі Ринок,11, площею 31,7 м2, відбувся 25 травня. Участь в аукціоні взяли три підприємці.

Стартова орендна плата на е-аукціоні становила 69,8 тис. грн за місяць. У результаті торгів ціна зросла у п’ять разів – до 375,6 тис. грн. Таким чином вартість оренди становитиме майже 12 тис. грн/м2 (324 долари за курсом НБУ станом на 8 червня). Переможцем визнано попереднього орендаря ТзОВ «Бізнес-центр Лемки», який, відповідно до умов аукціону, мав переважне право на продовження договору оренди. Термін нового договору оренди – п’ять років.

За даними YouControl, ТзОВ «Бізнес-центр Лемки» зареєстроване понад 10 років тому у Львові. Основний вид діяльності – обслуговування напоями. Засновником «Бізнес-центр Лемки» є «Холдинг емоцій «!Фест», а власниками – львівські підприємці-ресторатори Андрій Худо та Дмитро Герасімов.