Холдинг емоцій «!Фест» 24 лютого повідомив про можливість перерахувати кошти на потреби армії через мобільний додаток Local. За добу клієнти мережі зібрали 1,5 млн грн, які «!Фест» перерахує на благодійний рахунок НБУ.

У повідомленні «!Фест» вказано, що усі, хто користується додатком Local можуть пожертвувати накопичені бофони (внутрішня валюта мережі, 1 бофон = 1 грн) на потреби української армії.

«Якщо маєте бофони, то можете перерахувати їх у Фонд вільних і небайдужих, ми конвертуємо їх у гривні та скеруємо на рахунок НБУ для потреб української армії», – повідомляє «!Фест».

Це можна зробити:

– у додатку Lokal в розділі Каталог -> Благодійність

– або через гарячу лінію 0 800 501 494

Раніше ZAXID.NET зібрав перелік ініціатив та способів допомогти українському війську, а також біженцям.

Хроніка вторгнення Росії. День другий – у прямій трансляції ZAXID.NET