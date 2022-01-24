До кінця тижня крамниці повністю згорнуться

Мережа мінімаркетів «Два кроки від хати», що належить холдингу емоцій «!Фест», припинила свою роботу. До кінця тижня магазини, які ще відкриті, остаточно закриються. Про те, що крамнички згортаються, ZAXID.NET повідомили минулого тижня читачі. Інформацію підтвердили і в холдингу. Водночас, за словами прес-секретаря холдингу Тараса Маселка, бренд мережі зберігається і не виключено, що колись повернеться.

«Ми вирішили припинити роботу мережі, щоб більше зосередитись на інших проектах. Але ми знаємо, що покупці часто приходили в ці магазини за товарами, що є тільки у нас – це пиво, шоколад, книжки. Запрошуємо цих людей у проекти, що мають ці продукти», – сказав Тарас Маселко у коментарі ZAXID.NET.

Холдинг емоцій «!Фест» залишає за собою право на бренд «Два кроки від хати» і, за словами Тараса Маселка, не виключає можливості, що колись повернеться на ринок рітейлу.

Перший магазин мережі з'явився у Львові у 2009 році, а у 2019 році у місті було 5 таких крамниць. Магазини мережі були на вул. Дорога Кривчицька, 1, вул. Горбачевського, 15, вул. Личаківській, 112, вул. Зеленій, 69а, вул. Віденській, 9, вул. Бортнянського, 28. Тепер, каже прес-секретар «!Фесту», за цими адресами працюватиме інша мережа, яка – не розголошується.

ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. Основний вид діяльності холдингу, згідно з КВЕД, − діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Додаткові види діяльності – виробництво какао і шоколаду, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування і товарами широкого асортименту, діяльність туристичних операторів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна тощо.