Кіану Рівз готовий працювати над франшизою

Телеканал Lionsgate TV оголосив про роботу над серіалом, події якого розгорнуться одразу після фіналу четвертого фільму. Про це повідомляє Variety.

«Серіал об'єднає нові та старі сюжетні лінії та перенесе всесвіт Віка в нову епоху», – зазначають автори майбутнього фільму.

Кіану Рівз, який грає головну роль у стрічках, також буде виконавчим продюсером серіалу разом із Безілом Іваніком та Ерікою Лі. Сценаристом продовження кінострічки буде Роберт Левін. Про дату прем’єри поки не говорять.

Також відомо, що зараз триває роботи над п’ятим фільмом франшизи.

Нагадаємо, перший фільм «Джон Вік» вийшов у 2014 році. В центрі сюжету – колишній найманий вбивця Джон Вік, який кидає виклик великій злочинній організації Високий стіл, на яку він колись працював.

Через три роки на екрани вийшов другий фільм, потім у 2017 році третій. Виконавець головної ролі Кіану Рівз заявляв, що готовий працювати над франшизою доти, поки вона буде успішною. У 2023 році світ побачив четвертий фільм з його участю. Усі фільми відрізняються ефектними сценами бійок та перегонів.