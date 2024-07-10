Г'ю Грант отримав незвичну для себе роль

У прокат виходить новий психологічний трилер від студії А24 «Єретик». Фільм зняли режисери Скотт Бек та Брайан Вудс, відомі своєю сценарною роботою у франшизі «Тихе місце».

«Єретик» з’явиться в українських кінотеатрах цього року. Точна дата буде відома незабаром.

За сюжетом, двоє мормонських міссіонерок (Софі Тетчер та Хлоя Іст) намагаються навернути у віру літнього чоловіка (Г’ю Грант). Проте, на перший погляд милий слухач, виявляється маніяком та антирелігійним фанатиком. Тепер дівчатам доведеться шукати вихід з його будинку-лабіринту з безліччю пасток та витончених тортур, які Єретик називає «випробуванням віри».

«Єретик» Бека та Вудса зібрав по-справжньому зірковий каст акторів. Радикально нове для своєї кар’єри амплуа отримав зірка «Джентельменів» Г’ю Грант, його фанатичний атеїст балансує між іронічним циніком та жорстоким маніяком. Ролі сестер-мормонок виконують яскраві Софі Тетчер («Шершні», «MaXXXін») та Хлоя Іст «Фабельмани»).

Продюсером фільму виступила Стейсі Шер, яка працювала з Квентіном Тарантіно над його культовими стрічками «Кримінальне чтиво», «Джанго вільний» та «Мерзенна вісімка», а також спродюсувала «Ерін Брокович» та горор «Ключ від усіх дверей». Втілити на екрані похмурі лабіринти режисеру допомагав оператор «Олдбоя», «Воно» та «Вонки» Чунг-хун Чунг.