Уряд Фінляндії подав до парламенту закон про обмеження операцій з нерухомістю для росіян

Фінський уряд подав законопроєкт про заборону купівлі нерухомості громадянам країн, що ведуть війни. Про це у четвер, 6 лютого, повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Уряд Фінляндії подав до парламенту закон про обмеження операцій з нерухомістю для громадян Росії. Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен зазначив, що законопроєкт має знизити всі можливі ризики безпеки для фінів.

«Заборона на придбання нерухомості скоротить кількість заяв на отримання дозволів від громадян країни, на яку поширюється заборона, що надасть владі більше ресурсів для опрацювання дозволів і ретельнішого розслідування випадків», – йдеться у повідомленні.

Водночас це не стосуватиметься іноземців, які мають посвідку на постійне проживання у Фінляндії та ідентичний дозвіл на проживання в ЄС, виданий фінською державою. У цьому випадку застосовуватиметься чинний закон про дозволи. Тобто людина зможе придбати нерухомість у Фінляндії лише в тому разі, якщо Міноборони країни видасть дозвіл.

Крім того, влада фінської держави прагне знизити ризик обходу закону при угодах з нерухомістю за допомогою підставних осіб. Для цього Міноборони отримає право провести перевірку в разі виникнення підозр у використанні підставного агента.

Нагадаємо, у квітні 2024 року влада Фінляндії вирішила залишити закритими всі пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений строк.

Також розповідали, що у Фінляндії з виборів зняли кандидатуру політика через відмову засудити напад Росії на Україну.