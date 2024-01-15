Щонайменше 20 фінських компаній могли постачати в Росію обладнання й технології, які використовуються росіянами у військово-промисловому комплексі. Про це пише у понеділок, 15 січня, фінський телерадіомовник Yle.

Як повідомляється, пов’язані з Росією фінські компанії, які займалися постачанням техніки та різноманітного обладнання, суттєво збільшили свої продажі з початком російського вторгнення в Україну. Уже після 24 лютого 2022 року ці компанії постачали в Росію датчики, дизельні двигуни, компресори, паливні насоси, трансмісійне обладнання, пристрої аналізу сигналів, синтезатори частоти, оптичні пристрої, вольтметри та інше обладнання, яке може бути використане у військових дослідженнях чи розробках. Деякі з таких компонентів згодом знаходили в російській знищених техніці та зброї. Все це заборонено ввозити до Росії міжнародними санкціями.

Автори дослідження не називають підприємств та їхніх власників. Відомо, що йдеться про невеликі фірми, що працюють недалеко від кордону з Росією. Як пише Yle, клієнти цих невеликих логістичних і експедиторських компаній мають зв’язки з російською військовою промисловістю і спецслужбами. Вони організовували перевезення товарів з Фінляндії до Узбекистану, який допомагає Росії обходити санкції.

Відомо також, що проти щонайменше чотирьох таких компаній, виявлених журналістами, ведеться кримінальне розслідування. У самих фінських компаніях заперечують, що знали про зв'язки своїх клієнтів з російською оборонною промисловістю та спецслужбами.