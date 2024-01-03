За даними національного спротиву, росіяни планують створити і фінансувати підставні компанії в Узбекистані для закупівлі електроніки до БпЛА в обхід запровадженим санкціям. Про це 2 січня повідомив ЦНС.

У центрі нагадують, що у грудні в рамках зустрічі лідерів країн СНД Владімір Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану.

Зокрема, досягнуто попередніх домовленостей щодо створення низки підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватимуться російським урядом.

«Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі. Та за даними Центру спротиву, фактично, створення фіктивних компаній для обходу Росією міжнародних санкцій. А також підприємств для збору БпЛА, які складатимуть з іноземних електронних компонентів», – зазначили в ЦНС.

Надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти до низки російських оборонних підприємств.

Зокрема, до «Казанського заводу "Электроприбор"», «заводу Элекон», «Стелла-К» та інших. Також Росія планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів.

Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій.