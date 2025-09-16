Фірма Романа Демчини є однією з найбільших на Львівщині компаній з ремонту доріг

У п’ятницю, 12 вересня, Жовківська міська рада уклала договір на ремонт дороги в місті за 10,8 млн грн з ПП «Рома». Інформація про це оприлюднена в системі електронних закупівель Prozorro.

Ідеться про капітальний ремонт дороги по вул. Пільна – від траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська до вул.Б.Хмельницького в Жовкві. Очікувана вартість робіт в закупівлі становила 12,38 млн грн. На торги прийшов лише один учасник – ПП «Рома» – що запропонував виконати роботи за 10,8 млн грн. Він і став переможцем.

За ці гроші фірма Романа Демчини має відремонтувтаи покриття, встановити бордюри, облаштувати тротуари тощо. Ідеться про ділянку дороги довжиною приблизно в 1-1,2 км.

За даними сервісу YouControl, ПП «Рома» зареєстроване в міста Рава-Руська і належить депутату Львівської облради від партії «Європейська солідарність» Романові Демчині. Фірма заснована ще в 1995 році і є відомою на Львівщині – вона виконує підряди з ремонту доріг в Рава-Руській, Жовкві, Шептицькому, Львові тощо. Ідеться також про підряди на поточний, капітальний ремонти доріг, на утримання доріг тощо.

З 2011 року і до сьогодні фірма за результатами державних торгів уклала договорів на 4,8 млрд грн.