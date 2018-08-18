ФК «Львів» вдома програв донецькому «Шахтарю

Першим матчем для нового тренера ФК «Львів» Юрія Бакалова стала зустріч з донецьким «Шахтарем». Спеціаліст мав, фактично, лише добу, щоб підготувати команду до матчу. Адже був призначений лише ввечері 16 серпня. При цьому провести повноцінне тренування з командою 17 серпня йому завадила негода у Львові. Нагадаємо, він замінив бразильця Жилмара, який подав у відставку після того, як виявилося, що у нього немає необхідного диплому для того, щоб тренувати команду УПЛ.

Для тренера «Шахтаря» це був ювілейний 100-ий матч на чолі «гірників».

Команди грали доволі обережно. ФК «Львів» зробив ставку на гру від захисту із закиданням м’яча на Бруно. Гравці «Шахтаря» ж не могли пройти насичений захист суперників.

На 19-ій хв. Аугусто міг виводити «Львів» вперед. Бруно виборов м’яч у Данченка, обіграв П’ятова і віддав пас на партнера. Та бразилець не зумів попасти у майже порожні ворота – м’яч влучив у Ракицького.

У відповідь «Шахтар» забив. Мораєс дав пас в дотик на хід на Марлоса, і той у боротьбі із захисником перекинув Бандуру, який вийшов з воріт.

Адамюк міг зрівняти рахунок, але після його удару головою м’яч полетів вище воріт. Але наприкінці матчу «Шахтар» ще двічі міг забивати. Однак перший раз відмінну реакцію продемонстрував Бандура після удару Мораеса під самісіньку штангу. А згодом Воронін виніс м’яч з лінії воріт.

У другому таймі найцікавіший момент, окрім забитого голу, удар від Алана Патріка. Однак Бандура справився з ним. Не справився голкіпер з добиванням від Болбата вже на останній хвилині матчу.

«Львів» програє і опускається на 8-е місце. «Шахтар» ж вийшов в лідери з дванадцятьма очками після п’яти зіграних матчів

Львів – Шахтар 0:2

Голи: Марлос, 21, Болбат, 90