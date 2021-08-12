Вартість квитка Калуш–Одеса на сайті перевізника – від 399 грн

Автобусний рейс Калуш-Одеса запустить оператор автобусних перевезень FlixBus. Перший рейс запланований на 20 серпня. Вартість квитка на сайті перевізника від 399 грн.

Маршрут № 3350 пролягатиме від Калуша в Івано-Франковскій області через Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю і Умань до Одеси, пише НВ з посиланням на компанію FlixBus.

Перший рейс призначений на 20 серпня. Квиток в один бік коштує від 399 грн. Автобуси курсуватимуть п’ять разів на тиждень у серпні і вересні, і тричі на тиждень, починаючи з жовтня. Перевезення автобусом відбуватиметься вночі: до Одеси автобус прибуває вранці, а назад відправляється ввечері.

«Ми прагнули запустити цю лінію перед Днем Незалежності України, коли багато українців влаштовують собі довгі вихідні і хочуть поїхати на море», — розповів Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії.

На новій лінії будуть працювати автобуси з фірмовим зеленим брендуванням FlixBus. Це вже друга внутрішня лінія FlixBus в Україні. У травні 2021 року компанія запустила перший маршруті № 3310 Затока-Ясіня, який з'єднав Затоку і Одесу з Києвом, Львовом і Карпатами.

Нагадаємо, що німецький автобусний перевізник FlixBus повноцінно вийшов на український ринок у 2019 році, однак рейси з України виконували компанії-партнери, автобуси яких не мали відповідного брендування FlixBus.