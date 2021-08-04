Із Харкова автобуси відправлятимуться у понеділок та п'ятницю

Автобусний оператор FlixBus оголосив про запуск нової міжнародної лінії з Харкова до Варшави, яка пролягатиме через Луцьк. Автобуси виїжджатимуть із Харкова двічі на тиждень, у понеділок та п'ятницю. Із Варшави вони відправлятимуться у середу та неділю.

Як повідомляє Економічна правда з посиланням на прес-службу FlixBus, дев'ятий міжнародний маршрут пролягатиме через Луцьк. Зокрема, автобуси курсуватимуть за таким напрямком: Харків-Полтава-Київ-Житомир-Новоград-Волинський-Рівне-Луцьк-Люблін-Варшава.

Із центрального автовокзалу Харкова автобуси відправлятимуться двічі на тиждень, щопонеділка та щоп'ятниці о 22:25. Із Варшави автобуси виїжджатимуть у середу та неділю о 07:45. Поїздка триватиме добу. Перший рейс заплановано на 7 серпня. Автобус виїжджатиме із Києва у напрямку Варшави.

Таким чином, оператор міжнародних перевезень FlixBus матиме дев'ять міжнародних маршрутів в Україні, які охоплюють 24 міста. Окрім цього, з червня 2021 запрацював один внутрішній маршрут в межах України із Затоки до Ясіня (Драгобрат).