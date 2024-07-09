Благодійний фонд українського боксера, чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Олександра Усика перерахував 1 млн грн дитячій лікарні «Охматдит», яку напередодні обстріляли ракетами росіяни.

«Коли ненависть не має меж, її потрібно перетворювати у дію. Ворог завдав цинічного удару по лікарні “Охматдит”. По місцю, де тисячі дітлахів отримували шанс на одужання. Ми вирішили переказати 1 000 000 грн на підтримку закладу та його маленьких пацієнтів. Бачите збір? Робіть донати, аби таких трагедій було менше», – йдеться в офіційній заяві фонду на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, вранці, 8 листопада, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Найбільший удар прийшовся на Київ, Дніпро та Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», один із корпусів зруйновано. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. Станом на ранок 9 липня кількість постраждалих у результаті російського ракетного удару по Києву зросла до 117, загиблих – до 27, серед них – 4 дітей.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для лікарні. До допомоги найбільшій дитячій лікарні долучилася низка українських компаній, підприємців та небайдужих громадян, які менш ніж за три години зібрали 100 млн грн.