Багатофункціональні бойові човни Trident – розробка 2023 року

Фонд Сергія Притули передав Силам оборони України два багатофункціональні бойові човни Trident, на яких буде встановлено кулемети Browning. Про це Притула повідомив у Facebook.

«Два перші українські багатофункціональні бойові човни Trident передані Силам Оборони! 8 метровий човен, з 400-сильними двигунами, здатний перевозити до 12 осіб десанту з швидкістю понад 44 морських вузлів [80 км/год]. Плюс буде встановлено на кожному по 2 кулемети Browning. Інтегровано навігаційні системи, радіозв’язок, ехолот», – йдеться в його дописі.

Притула додав, що Човни виготовлені на одному з українських суднобудівельних підприємств. Усього до проектування, розробки та виготовлення човнів було залучено шість українських підприємств.

Притула розповів, що човни передано військовим із трейлерами для транспортування. Загальна вартість проекту становила 10 093 256 грн.

Як пише «Мілітарний», ці човни здатні виконувати великий спектр завдань. Це десантні, пошуково-рятувальні, водолазні операції та вогневе прикриття. Galaxy Trident T8 – це нова розробка 2023 року, потужний та маневрений човен класу RIB (надувні човни з жорстким корпусом). Він дає можливість використання різноманітних професійних пристроїв: спецтехніки та водолазного обладнання, наукового обладнання та засобів рятування і патрулювання.

Охочі пожертвувати на армію через фонд Сергія Притули можуть отримати необхідні для цього реквізити за цим посиланням.

Раніше фонд Притули придбав для ЗСУ 101 бронетранспортер та іншу зброю, зокрема – багато безпілотників. Крім того, фонд реалізував проект «Народний супутник» для розвідки, який окупився за два дні.