Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив ліквідацію «Всеукраїнського банку розвитку» (ВБР), мажоритарним акціонером якого був Олександр Янукович – син екс-президента України, втікача Віктора Януковича. Запис про ліквідацію банку внесли у відповідний держреєстр 14 квітня.

«Вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ “ВБР” припинено», – сказано у повідомленні ФГВФО.

За інформацією фонду, вкладники банку отримали 35 млн грн компенсації.

ВБР визнали неплатоспроможним після введення санкцій ЄС проти Олександра Януковича. У листопаді 2014 року в банку була введена тимчасова адміністрація. У грудні того ж року НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

ВБР працював на ринку з 2009 року. За час президентства Віктора Януковича його активи зросли в 13 разів.

23 грудня 2015 року ФГВФО почав процедуру ліквідації неплатоспроможного Всеукраїнського банку розвитку.

9 березня 2017 року Генеральна прокуратура і Держфінмоніторинг заблокували операції з грошима Олександра Януковича у цьому банку.