AMX-10 RC – це французька бойова броньована машина виробництва компанії GIAT

Франція відправила до України чотирнадцять важких бронетранспортерів AMX-10 RC. Про це повідомило французьке видання Forces Operations у четвер, 16 лютого.

З посиланням на військове джерело журналісти видання зазначають, що перша партія танків відправляється до України. Крім того, українські екіпажі вже пройшли навчання та опанували цю військову техніку.

«Ці 14 AMX-10RC, перші серед кількох десятків екземплярів, анонсованих на початку січня, – це стільки екіпажів і керівників, які пройшли навчання протягом останніх тижнів у Сомюрській кавалерійській школі, колисці французької броньованої кавалерії», – сказано у повідомленні.

Forces Operations пише, що міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню підтвердив «загальну, повну, оперативну та спеціалізовану» підтримку Києва з боку Парижа, зокрема підтримку, зосереджену на оборонних засад.

AMX-10 RC – це французька бойова броньована машина виробництва компанії GIAT озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою. Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. AMX-10 можуть використовуватися для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою. Колісні танки AMX-10 RC перебувають на озброєнні Франції з 1981 року.

На початку січня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про рішення Франції надати Україні перші бойові танки західного зразка – французькі бойові машини піхоти AMX-10 RC, розроблені для розвідувальних цілей. Через свої характеристики вони відомі також під назвою «колісні танки».