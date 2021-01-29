15-річного українця Юрія побили невідомі поблизу Ейфелевої вежі у Парижі

У Франції затримали вже 12 осіб, які підозрюються у жорстокому побитті українського підлітка. Про це повідомляє з посиланням на французькі ЗМІ повідомляє «Укрінформ».

За даними видання, зранку 29 січня правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Загалом на сьогодні у цій справі затримано 11 підлітків та дорослого.

Заарештовані були поміщені під варту за звинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки.

Як інформував ZAXID.NET, 15 січня на 15-річного Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі у Парижі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами. Всі, окрім Юрія, втекли. Хлопець зараз перебуває у реанімації, у нього множинні переломи та поранення від ножа.

Мер Парижа Анн Ідальго висловила підтримку українському підлітку. Також на захист підлітка виступив відомий французький футболіст, нападник збірної Франції й іспанського клубу «Барселона» Антуан Грізманн.

Юрія та його родину підтримали ключові французькі політики, громадські діячі та знаменитості, зокрема, міністр внутрішніх спав Жеральд Дарманьян. Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував їм за підтримку.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що напад на підлітка «шокує своєю дикістю, варварством та ненавистю».

Водночас, французькі журналісти заявляють, що підліток міг бути членом однієї з місцевих банд, відомої як RD4. Цю інформацію видання опублікувало посилаючись на власні джерела та ініціали «4fp» в Instagram-акаунті хлопця (які вказують на зв'язок з бандою). Учасники угрупування базуються в Богренелі і в основному, пов'язані з незаконним обігом наркотиків та, як зазначає видання, «походять з різних районів, мають різний соціальний статус та мотивацію».

Напередодні у передмісті Парижа поліція затримала дев'ятьох неповнолітніх за підозрою у побитті українського підлітка.