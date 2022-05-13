Наразі вдалося ідентифікувати 5 тіл, експертизи та порівняння тривають

У Бучі 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали французькій місії зразки для ДНК-експертизи. Наразі вдалося встановити особи п'яти загиблих. Про перші результати роботи французьких експертів з ідентифікації неопізнаних жертв в Бучі у п'ятницю, 13 травня, повідомила у своєму Facebook Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Вона розповіла, що 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали у Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи.

«Французька місія разом із українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких», – заявила Венедіктова.

За її словами, експертизи та порівняння тривають, тож можливі подальші збіги.

Також вона розповіла, що французькі експерти прибули до України на 15 днів, але робота триває вже місяць. Із 11 квітня в Україні працюють два французькі судмедексперти та близько 15 жандармів.

Також Венедіктова зазначила, що зараз міжнародна підтримка є надважливою для України у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, що журналістам Reuters вдалося встановити, що до звірств у Бучі причетні псковські десантники, Росгвардія і кадирівці. Також поліція встановила першого підозрюваного у масових вбивствах в Бучі.