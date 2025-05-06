Фрідріха Мерца обрали канцлером Німеччини з другої спроби

У вівторок, 6 травня, депутати німецького парламенту проголосували за призначення Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини. За Мерца проголосували у другому турі виборів, після того, як він не отримав достатньо голосів у першому турі, повідомило Tagesschau.

За призначення лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Мерца проголосували 325 депутатів. До того він не зміг набрати 316 голосів, щоб стати канцлером Німеччини.

Призначення Фрідріха Мерца має затвердити президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Після цього новий канцлер складе присягу та почне виконувати свої обов’язки голови уряду. На посаді канцлера Мерц замінить його колегу по ХДС Олафа Шольца.

Нагадаємо, під час попереднього голосування кандидатуру Мерца підтримали лише 310 депутатів з 316 необхідних. У парламенті провели консультації щодо подальших дій, оскільки, як зазначають німецькі медіа, це перший випадок в історії Німеччини, коли призначений канцлер програв на виборах Бундестагу.

Зазначимо, 69-річний Фрідріх Мерц активно висловлює свою проукраїнську позицію та першим з німецьких політиків приїздив до Києва після деокупації частини Київської області навесні 2022 року. У квітні він заявив, що готовий передати Україні німецько-шведські далекобійні крилаті ракети Taurus. Як можливу сферу застосування ракет він назвав знищення найважливіших сухопутних з’єднань між Росією й анексованим нею Кримом.

Попри це, німецький парламент неодноразово відмовлявся передавати Україні ракети Taurus. У квітні 2025 року президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Берлін поставить Києву німецькі далекобійні крилаті ракети TAURUS після того, як канцлером Німеччини стане Фрідріх Мерц.