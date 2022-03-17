Роман Гаврілов (на фото) працював у ФСО, службі охорони, яка в тому числі захищає і самого Путіна

ФСБ затримала заступника директора Росгвардії (підрозділу внутрішніх військ Росії, який зазнав значних втрат в Україні) Романа Гаврілова за «витік військової інформації, що спричинила загибель людей». Про це повідомив головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв з посиланням на свої джерела.

Ще два джерела журналіста-розслідувача стверджують, що насправді причиною затримання Гаврілова є «розтрата палива».

«Поки важко припустити, у що саме виллється чищення/перестановки у верхівці силовиків, але ясно одне: безсумнівно, що Путін усвідомлює, у якому лайні перебуває ця операція. Це так погано, що він змінює коней на переправі, а під час війни це неприпустимо», – написав Грозєв у Twitter.

Цікаво, що раніше цей силовик працював у ФСО, службі охорони, яка в тому числі захищає і самого Путіна.

Російське агентство URA.ru пише, що генерала Гаврілова звільнили з посади заступника директора Росгвардії, але інформацію про його затримання спецслужбами не підтверджує.

Як інформував ZAXID.NET, раніше держави-агресорки повідомляли, що президент Росії Владімір Путін через невдалу військову кампанію в Україні почав шукати винних. Першими «під репресії» попало відділення зовнішньої розвідки ФСБ – заарештовано керівника Сергія Бесєду та його заступника.

Зазначається, що арештовані відповідали в 5-й службі ФСБ за розвідку на території України, і ймовірно, саме вони відповідальні за тезу про «готовність України вітати визволителів».

Саме ця служба відповідала за надання Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення. Журналісти припускають, що служба, боячись роздратувати керівника, просто постачала йому ті дані, які він сам хотів чути.

Серед офіційних причин арешту називають «нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію»