«Galychyna Fashion Expo» у Львові відкриває нові горизонти для молодих талантів

Україна – це країна з багатогранною історією та світлими національними традиціями. Виставковий комплекс «Палац мистецтв» у Львові завжди радо приймає міжнародну виставку мистецтва та дизайну сучасної моди Galychyna Fashion Expo, яка відома поціновувачам моди з 2015 року, а також в рамках виставки артпроект «Мистецтво дизайну в Україні».

Це культурне розмаїття відтворюється через модні покази, які включають як капсульні колекції та Casual & Street style, так і традиційний український сучасний одяг. Відомі на весь світ вишиванки, головні убори, аксесуари – все це представлено на подіумі, який стає не тільки місцем модного ярмарку, а й вікном до культурного спадку України.

Galychyna Fashion Expo у Львові відкриває нові горизонти для молодих талантів, що можуть поєднувати українські народні мотиви з сучасними модними трендами. Це сприяє відродженню традиційної культури та популяризації українського стилю як грандіозного явища у світі моди.

На цю подію збираються представники української текстильної індустрії моди – фабрики з новими колекціями весняно-літнього сезону, дизайнери, стилісти, байєри та ритейлери. Тут представлені найновіші тенденції у модній індустрії, колекції нового сезону від вітчизняних майстрів моди, а також представників з Туреччини, Китаю та Польщі. Загалом понад 250 брендів-постачальників презентують свої колекції.

На відвідувачів чекатиме три поверхи та п’ять виставкових залів модних капсульних колекцій від фабрик України. На гостей також чекає дефіле моделей від Львівського коледжу індустрії моди.

На заході будуть представлені виробники одягу з різних куточків України. Зокрема з Харкова, Дніпра, Києва, Одеси, Чернівців, Хмельницького та Львова. Серед них Elvi, Forum, Garni, Nolvit, Emis із жіночим верхнім одягом, Appart, Brand man – з речами для чоловіків та LK Brand, MBocharova – з модним легким одягом для жінок. Тож ця подія, без перебільшення, стане унікальною платформою для обміну досвідом і співпраці між великими фабриками та молодими брендами, зауважує Galychyna Fashion Expo.

Представників торгових мереж точно потішить і те, що весь одяг на виставці створений з тканин кращої якості, зокрема вироблених в Україні. І це справжній прорив, адже ще кілька років тому не було жодного вітчизняного виробника тканин.

Крім того, кожна швейна фабрика приділяє увагу й таким аспектам, як друк на тканинах, їх фарбування та полірування, що робить кожен елемент одягу максимально виразним. Тож індустрія моди в Україні розвивається справді шаленими темпами, попри виклики сьогодення.

Загалом за роки своєї діяльності завдяки виставці поштовх для розвитку отримали чимало дизайнерів-початківців. Їхні маленькі ательє впевнено переросли у цілі виробничі цехи, які постачають одяг багатьом магазинам. І це ще одне свідчення того, що індустрія не зупиняється ні на мить.

Спеціалізована виставка моди Galychyna Fashion Expo відбудеться 16-18 січня в м. Львів у «Палаці мистецтв» на вул. Коперника, 17.

Її мета – вкотре підтвердити свій статус як одного з головних бізнес-майданчиків країни для професіоналів галузі, що об’єднує виробників одягу з оптовими та роздрібними мережами. На ній представники модного бізнесу мають можливість отримати нові колекції одягу раніше за конкурентів, замовити потрібну партію речей безпосередньо у виробників, а також знайти нових ділових партнерів і налагодити з ними співпрацю.

Galychyna Fashion Expo – це не просто цікавий захід, а чудова можливість для індустрії моди України продемонструвати свій високий рівень, снагу до боротьби та бажання підкорювати нові вершини. І, звісно, ще раз довести, що мода – це справжнє мистецтво!

Зареєструватись як відвідувач або учасник заходу можна на сайті.