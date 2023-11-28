На платформі представляють взірці від фабрик з різних куточків світу

Мода – це те, що додає кожному з нас індивідуальності, підкреслює стиль та робить наш образ продуманим до деталей. Вона визнана у світі мистецтвом ще в середині XIX століття. У наш час численні дизайнерські колекції просто вражають уяву та надихають творити, розвиватися та досягати нових вершин.

Традиційно у Львові осередком мистецьких заходів вважається виставковий комплекс «Палац мистецтв». Саме тут кожен квадратний метр простору увібрав у себе красу та особливу творчу енергію. А тепер це ще й місце, де зустрічаються мистецтво стилю та бізнес-середовище, яке формує нові взуттєві бренди в рамках Galychyna Shoes Expo 2023.

Саме на цій платформі представляють експозиції взірців від фабрик модного взуття з різних куточків світу, наприклад, із Туреччини, Великої Британії, Іспанії, Португалії та інших країн Європи та навіть Бразилії. Проте понад 70% представлених «експонатів» – це суто український продукт. І річ не тільки у тому, що організатори заходу мають на меті підтримати українського виробника та сприяти становленню нових вітчизняних брендів. Насправді саме українські фабрики шиють взуття для відомих світових лейблів, про що пересічний покупець може навіть і не здогадуватись, купуючи нові німецькі кросівки чи елегантні італійські туфлі.

За час своєї роботи Galychyna Shoes Expo стала майданчиком, який допоміг вийти на новий рівень багатьом українським брендам. Серед них, зокрема, такі компанії, як Stefano, в якому представлені взуття, сумки та аксесуари, а також Alex Bens, Anridecollo, 105_Store, Zangak, Valiente, Arcobaletto із Харкова.

Кожен із цих брендів має свою історію, творить своє мистецтво взуття. Та є й ті, хто не лише розвивають бізнес у неймовірно важких реаліях, в яких всі ми опинилися через повномасштабне вторгнення російського ворога, а й допомагають наблизити нашу перемогу. Як-от власник взуттєвої фабрики Gama із Дніпра, який активно займається волонтерською діяльністю, чи засновник харківської взуттєвої компанії Olli, який служить в лавах ЗСУ.

Galychyna Shoes Expo в самому серці Львова

Цьогоріч Міжнародна виставка мистецтва та дизайну сучасної моди Galychyna Shoes Expo та арт-проекту «Мистецтво дизайну в Україні» збирає понад 150 брендів постачальників та виробників взуття і відбудеться 5-8 грудня в самому серці Львова – у «Палаці мистецтв» на вул. Коперника, 17.

На сьогодні Galychyna Shoes Expo є єдиним майданчиком європейського рівня на заході України, який дає можливість спілкуватись безпосередньо з представниками фабрик і прямими імпортерами з різних куточків України та Європи. На виставці представлять колекції якісного чоловічого, жіночого та дитячого взуття, а також сумки та аксесуари моделей сезону весна-літо 2024. А для тих, хто виготовляє взуття, на виставці презентують шкіру та матеріали для виробництва.

Ця спеціалізована взуттєва мистецька подія буде корисною для тих, хто має торгову точку або мережу магазинів, для власників оптових складів чи гуртівень, інтернет-магазинів та всіх, хто шукає постачальників якісного і стильного взуття, яке формує нові імена, рухає ринок вперед і надихає творити неймовірні моделі у ритмі здорової конкуренції.

Дізнатись більше про захід, а також зареєструватись для участі чи відвідування можна на сайті Galychyna Shoes Expo.